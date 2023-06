Bruselas insta en los estados a descubrir si el espionaje está «justificado»

El comisario de Justicia, Didier Reynders, insta en los estados a tener muy claro que el espionaje esté «genuinamente justificado» por cuestiones de seguridad nacional para no respetar la ley europea. De hecho, asegura que este es «el problema real» de casos como el ‘Catalangate‘. Así lo ha afirmado Reynders este miércoles por la mañana durante un debate en el Parlamento Europeo sobro Pegasus, en el cual ha querido poner especial énfasis que «una restricción al derecho a la privacidad y a la protección de datos no puede estar justificada bajo la seguridad nacional», es decir, que no se pueden recortar las libertades individuales restringiendo el derecho a la privacidad de los ciudadanos a la ligera alegando que es necesario por cuestiones que afectan la seguridad de la nación.

En este sentido, Reynders también ha querido insistir que los estados se tienen que excusar constantemente bajo este paraguas para «no aplicar la ley europea». Se trata de un tema que ha extendido una fuerte desconfianza entre los ciudadanos y ha creado barreras de entendimiento hacia los estados. Por este motivo, el comisario de Justicia pide que todas las autoridades competentes investiguen a fondo todos los casos de espionaje para aclarar los hechos y, de este modo, revertir la situación para «recuperar la confianza» perdida con la ciudadanía: «Es esencial que estas autoridades hagan plenamente uso de todos sus poderes para examinar de manera profunda las alegaciones de violaciones de derechos en este ámbito», recalca.

La ponente del comité del Parlamento Europeo sobre Pegasus, Sophie In’t Veld, y el presidente del comité, Jeroen Lenaers, en una rueda de prensa por la votación al pleno de las recomendaciones.

Críticas por la falta de actuación

Del mismo modo que el comisario de Justicia insta en los estados a tener claros los motivos del espionaje, la ponente del comité del Eurocámara sobre Pegasus, Sophie In’t Veld, ha querido cargar contra Bruselas por la falta de acción ante el espionaje y los exige que den una respuesta rápida ante el espionaje, puesto que considera que no se está tratando el tema con toda la seriedad que se merece. «No hace la sensación que la Comisión Europea crea que es una crisis de la democracia y el estado de derecho», ha espetado esta mañana. La ponente del comité ha lamentado que ninguno de los países que se han visto implicados en casos de espionaje con software como Pegasus haya «aclarado» los casos ni «se haya hecho justicia», una inacción que para In’t Veld está destruyendo la democracia.