Un Sant Joan fatídic al Segrià

La revetlla de Sant Joan ha deixat una mala notícia al Segrià. Un home ha mort aquesta nit en caure dins una foguera al municipi lleidatà de Gimenells i el Pla de la Font. A un quart d’onze de la nit el cos de Bombers de Catalunya va rebre l’avís, i ràpidament va enviar dues dotacions cap al lloc dels fets per respondre a la situació. Un cop van arribar al municipi del Segrià, els bombers desplaçats van apagar les flames de la foguera que s’havia encès amb motiu de la celebració de la revetlla per tal de poder tractar l’abans possible a l’home que havia caigut dins, però quan han aconseguit apagar-les, l’home ja havia perdut la vida.

Els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) que han assistit al lloc del fatídic incident han intentat salvar-li la vida, però no han tingut èxit en el seu intent. Així doncs, la revetlla de Sant Joan s’ha cobrat una vida. Aquest ha estat l’avís més significatiu que han rebut els Bombers durant la nit més esperada de l’any, però no ha estat l’únic. La major part de les incidències que han rebut han estat per incendis, provocats pels petards o les fogueres de Sant Joan, però no han provocat més víctimes.

Una ambulància del SEM | EP

Dues morts en un tiroteig

Dues persones van perdre la vida aquest divendres a la tarda a Alella (Maresme) en el que els Mossos qualifiquen “d’incident obert”. El cos policial ha obert una investigació per esclarir els fets i localitzar els autors de les morts. La policia catalana s’ha activat cap a les set de la tarda, quan ha estat alertada del succés. Des d’aleshores hi ha un dispositiu de recerca en marxa per localitzar els responsables de les morts, que segons els Mossos han fugit del lloc en vehicles. Les dues persones han mort en el marc d’un tiroteig per una presumpta baralla entre bandes que es dediquen al narcotràfic.