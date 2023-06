Un San Juan fatídico en el Segrià

La verbena de San Juan ha dejado una mala noticia al Segrià. Un hombre ha muerto esta noche al caer dentro de una hoguera en el municipio leridano de Gimenells y el Pla de la Font. A las diez y cuarto de la noche el cuerpo de Bomberos de Cataluña recibió el aviso, y rápidamente envió dos dotaciones hacia el lugar de los hechos para responder a la situación. Una vez llegaron al municipio del Segrià, los bomberos desplazados apagaron las llamas de la hoguera que se había encendido con motivo de la celebración de la verbena para poder tratar la antes posible al hombre que había caído dentro, pero cuando han conseguido apagarlas, el hombre ya había perdido la vida.

Los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) que han asistido al lugar del fatídico incidente han intentado salvarle la vida, pero no han tenido éxito en su intento. Así pues, la verbena de San Juan se ha cobrado una vida. Este ha sido el aviso más significativo que han recibido los Bomberos durante la noche más esperada del año, pero no ha sido el único. La mayor parte de las incidencias que han recibido han estado por incendios, provocados por los petardos o las hogueras de San Juan, pero no han provocado más víctimas.

Una ambulancia del SEM | EP

Dos muertos en un tiroteo

Dos personas perdieron la vida este viernes por la tarde en Alella (Maresme) en el que los Mossos califican «de yncident abierto”. El cuerpo policial ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar los autores de las muertes. La policía catalana se ha activado hacia las siete de la tarde, cuando ha sido alertada del suceso. Desde entonces hay un dispositivo de investigación en marcha para localizar los responsables de las muertes, que según los Mossos han huido del lugar en vehículos. Las dos personas han muerto en el marco de un tiroteo por una presunta pelea entre bandas que se dedican al narcotráfico.