Artur Mas reprocha al PDeCAT y Junts no haber pactado de cara el 23-J

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha espetado una vez hacia el partido del cual fue presidente desde el 2016 hasta el 2018, el PDeCAT. Mas considera que el partido no se tendría que presentar a las elecciones españolas del 23 de julio, porque no tiene «demasiado sentido ir dividiendo el espacio», es decir, considera que la formación no tendría que viajar suela a los próximos comicios, sino unir esfuerzos con Junts por Catalunya, una formación con la cual ya se han entendido varias veces. De hecho, Mas ha puesto el ejemplo de la candidatura de Xavier Trias por Barcelona en la que aglutinó miembros de Junts y miembros del PDeCAT y que obtuvo unos buenos resultados a las elecciones municipales del pasado 28M, a pesar de que Collboni le arrebatas la alcaldía a última hora con un giro de guion inesperado.

Los reproches, pero, no solo van en una dirección. El expresidente también ha cargado contra Junts, puesto que considera que ambas formaciones son igual de responsables de no haber llegado a un acuerdo para ir juntos este 23-J. Mas considera que siempre que se han presentado por separado, los resultados no han sido óptimos: «Cada vez que ha pasado, se ha demostrado que no llevaba en ninguna parte», ha reflexionado Mas esta mañana en declaraciones a Radio Estrella. El expresidente, pero, no se ha quedado aquí y ha querido ser más contundente con la situación: «La receta es muy evidente. Y cuando es tan evidente, no la puedes estar negando una y otra vez», espeta.

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en la clausura del ciclo ‘Escucha, Europa’, el febrero de 2022 | EP

La respuesta del PDeCAT

Las declaraciones del expresidente del partido y de la Generalitat no han tenido un buen recibimiento entre las filas de los convergentes. El partido que concurrirá el 23-J bajo el nombre de Espacio CiU liderado por el candidato Roger Montañola ha respondido en las declaraciones de Mas a través de una publicación en Twitter en la cual han usado una escena de la película Love Actually.

A pesar de que no lo han recreado actuante, los convergentes han aprovechado la escena en la cual los actores Hugh Grant y Billy Bob Thorton emulan el primer ministro del Reino Unido y el presidente de los EE. UU. en una rueda de prensa para escribir su respuesta, como si realmente fuera el que estaban diciendo los actores en aquel momento. A través de este video los convergentes reprochan a Mas sus declaraciones y aprovechan para criticarlo: «El presidente critica el que basura e ignora aquello que es importante para Cataluña», aseguran.