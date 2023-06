Artur Mas retreu al PDeCAT i Junts no haver pactat de cara el 23-J

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha etzibat un cop cap al partit del qual en va ser president des del 2016 fins al 2018, el PDeCAT. Mas considera que el partit no s’hauria de presentar a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, perquè no té “massa sentit anar dividint l’espai”, és a dir, considera que la formació no hauria de viatjar sola als propers comicis, sinó unir esforços amb Junts per Catalunya, una formació amb la qual ja s’han entès diverses vegades. De fet, Mas ha posat l’exemple de la candidatura de Xavier Trias per Barcelona en la que va aglutinar membres de Junts i membres del PDeCAT i que va obtenir uns bons resultats a les eleccions municipals del passat 28M, tot i que Collboni li arrabasses l’alcaldia a última hora amb un gir de guió inesperat.

Els retrets, però, no només van en una direcció. L’expresident també ha carregat contra Junts, ja que considera que totes dues formacions són igual de responsables de no haver arribat a un acord per anar plegats aquest 23-J. Mas considera que sempre que s’han presentat per separat, els resultats no han sigut òptims: “Cada vegada que ha passat, s’ha demostrat que no portava enlloc”, ha reflexionat Mas aquest matí en declaracions a Ràdio Estel. L’expresident, però, no s’ha quedat aquí i ha volgut ser més contundent amb la situació: “La recepta és molt evident. I quan és tan evident, no la pots estar negant una vegada i una altra”, etziba.

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, en la clausura del cicle ‘Escolta, Europa’, el febrer de 2022 | EP

La resposta del PDeCAT

Les declaracions de l’expresident del partit i de la Generalitat no han tingut una bona rebuda entre les files dels convergents. El partit que concorrerà el 23-J sota el nom d’Espai CiU liderat pel candidat Roger Montañola ha respost a les declaracions de Mas a través d’una publicació a Twitter en la qual han fet servir una escena de la pel·lícula Love Actually.

Tot i que no l’han recreat actuant, els convergents han aprofitat l’escena en la qual els actors Hugh Grant i Billy Bob Thorton emulen el primer ministre del Regne Unit i el president dels EUA en una roda de premsa per escriure la seva resposta, com si realment fos el que estaven dient els actors en aquell moment. A través d’aquest vídeo els convergents retreuen a Mas les seves declaracions i aprofiten per criticar-lo: “El president critica el que fem i ignora allò que és important per a Catalunya”, asseguren.