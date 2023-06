50 quilòmetres de retencions a l’AP-7 en l’operació sortida de Sant Joan

L’operació sortida de Sant Joan ja és una realitat. Com era d’esperar, els més previsors -als quals les seves obligacions els permeten fer-ho- han agafat el cotxe per desplaçar-se fins al lloc on aniran a passar el cap de setmana de Sant Joan aquest matí per tal d’evitar-se cues a l’autopista com les que s’estan vivint en aquests moments. A hores d’ara, l’AP-7 acumula una cinquantena de quilòmetres de retencions o circulació molt congestionada en diversos punts de la seva via. En alguns els cotxes estan aturats i el flux de trànsit no avança, en altres, en canvi, els cotxes circulen mínimament, però a una velocitat molt reduïda.

En aquests moments, el tram més complicat es troba entre Gelida i Cerdanyola del Vallès, en el qual s’acumulen fins a 25 quilòmetres de retencions en direcció Tarragona. La situació, però, tampoc és gaire millor en direcció Girona. Actualment, s’hi han generat cues de fins a 19 quilòmetres entre Montornès del Vallès i Cerdanyola. Aquesta és la situació d’una de les principals autopistes de Catalunya a mitja tarda, és a dir, la primera fase de l’operació sortida, ja que bona part de la població encara està treballant en aquests moments.

Segons informa el servei de Trànsit de la Generalitat a través d’una publicació al seu compte de Twitter, a l’AP-7 també hi ha retencions a la zona entre Maçanet i Girona. A la C-35 la circulació ha quedat parada entre Llagostera i Platja d’Aro, mentre que la C-65 està bastant aturada en els trams que van de Llagostera a Cassà de la Selva, i de Cassà a Santa Cristina d’Aro. Així doncs, en aquests moments, accedir a la Costa Brava portarà més temps del previst.

🔴 L'AP-7 nord presenta aturades de 8 km entre Sant Cugat i Barberà del Vallès i de 15 km entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès en sentit nord#SCT pic.twitter.com/oZ5NjMCEaP — Trànsit (@transit) June 23, 2023

Saturació extrema a les rondes

De la mateixa manera que l’AP-7 està congestionada i la previsió és que segueixi així una estona més, les Rondes de Barcelona, vies essencials per l’entrada i la sortida de cotxes de la capital catalana, també presenten una circulació complicada. La complicació més gran, però, no és per accedir a la ciutat, sinó per sortir-ne. Si s’aconsegueix sortir de les rondes, carreteres com la C-16 al seu pas per Castellbell i el Vilar o entre Terrassa i Rubí també es troben congestionades.