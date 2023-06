Quina comarca ha aconseguit les millors notes de la selectivitat?

Ja es coneixen les millores notes de la Selectivitat 2023 a Catalunya. A la falta de conèixer les notes de tall de les universitats perquè tots els alumnes que han format part de l’edició d’enguany de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) puguin saber si aconsegueixen entrar a la carrera que desitjaven, els estudiants s’hauran de conformar mentrestant amb els seus resultats. Cal tenir en compte, però, que fins dilluns que ve està obert el període per revisar els exàmens i les seves correccions i intentar d’aquesta manera aconseguir una mica més de puntuació.

Aquest any hem pogut saber que només una persona ha aconseguit un 10 a la selectivitat, la Carla, una estudiant d’Olot. Els altres onze estudiants que tanquen el rànquing de millors alumnes de Catalunya han obtingut unes qualificacions d’entre 9,7 i 9,9 a la fase general de les PAU -no es tenen en compte les especialitats, ja que ponderen diferent segons el tipus de carrera a accedir posteriorment-. Però, quina ha estat la comarca amb els resultats més bons de mitjana?

La comarca que ha obtingut els millors resultats de mitjana aquesta selectivitat ha estat el Pla de l’Estany amb un 7,256 de mitjana. En aquesta comarca tothom que s’ha presentat a examen ha superat la prova. En segon lloc, tenim la Garrotxa, amb un 7,044. En aquesta comarca només una de les 186 persones que s’hi han presentat no han aconseguit superar l’examen. En tercer lloc, el Gironès ha estat la comarca amb més bons resultats (7,029 de mitjana). Aquí el percentatge d’aprovats és una mica menor que a la comarca anterior, però cal tenir en compte que és major el nombre d’estudiants que han decidit fer la selectivitat aquest any. I per últim, en quart lloc, i per tancar la tongada de comarques que han superat el 7 de mitjana trobem l’Urgell, que ha assolit un 7,017 de mitjana.

Estudiants fent la selectivitat / Govern

Un 6 de mitjana a Catalunya

A excepció de les quatre comarques que han aconseguit superar el llindar del 7 com a nota mitjana, la resta de regions catalanes s’han quedat per sobre del sis, però no han arribat fins al set. Els resultats més baixos de Catalunya es troben en el conglomerat de comarques amb un sol centre, és a dir, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Lluçanès, el Moianès, el Pallars Sobirà, el Priorat, el Ripollès, la Terra Alta i la Vall d’Aran. La mitjana dels centres d’aquestes comarques és de 6,204.

Així doncs, el rànquing de notes mitjanes per comarques és el següent: