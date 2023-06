Després d’unes setmanes d’espera i incertesa per a tots els futurs universitaris de Catalunya, ja es poden consultar les notes de la selectivitat. Segons detalla el Departament de Recerca i Universitats, els resultats dels exàmens estan disponibles en una adreça directa que s’ha habilitat especialment al portal d’accés a la universitat. Aquest any han optat per aquest mètode per tal d’evitar possibles col·lapses a causa de l’elevat nombre de connexions simultànies.

Un cop els estudiants hagin consultat, podran descarregar-se un document amb totes les seves qualificacions. Un document al qual només es podrà accedir amb un codi segur de verificació. I, com cada any, una de les possibilitats en rebre les notes és no estar d’acord amb el resultat. Per aquest motiu l’alumne té fins dilluns per sol·licitar una revisió de l’examen, sigui només d’un o dels que consideri. És a dir, a partir de demà dijous 22 fins al pròxim dilluns 26, els estudiants que vulguin revisar les seves qualificacions tenen temps per demanar-ho.

Estudiants fent la selectivitat 2023 / ACN

Aquestes revisions ofereixen dues opcions: o bé simplement revisar la nota, o demanar que es torni a corregir tot l’examen. Ara bé, cal tenir en compte que si es demana una de les opcions, l’altra no es pot sol·licitar per la mateixa matèria. Les dues coses només es poden demanar si es tracta de diferents matèries. Aleshores, un cop sol·licitada la revisió, independentment de l’opció escollida, els estudiants hauran d’esperar fins al proper dijous 6 de juliol per rebre les seves qualificacions finals revisades.

Quins riscs suposa corregir de nou l’examen?

A l’hora de demanar que un examen es torni a corregir cal tenir un factor present, la nota pot ser més baixa que l’anterior. El procediment que es fa servir és que uns professors diferents dels primers correctors tornin a mirar-se l’examen de zero per tal d’esmenar possibles errors d’avaluació. Aleshores, d’aquestes dues notes dels dos nous correctors se’n fa una mitjana aritmètica que genera la qualificació final. Això implica que el resultat també pugui variar, ja sigui amb més nota, quedant-se igual, o baixant.