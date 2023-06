Perpinyà rectifica i les entitats catalanistes podran celebrar la revetlla

Després que ahir l’Ajuntament de Perpinyà prohibís a tres entitats catalanistes celebrar la tradicional revetlla de Sant Joan que organitzen cada any al barri del Vernet de la ciutat, aquest dimecres el consistori, controlat per l’extrema dreta, ha fet marxa enrere i ha autoritzat la celebració de la festivitat. A través d’un comunicat, des de l’Ajuntament atribueix a un enorme “malentès” el fet que no es deixés a les entitats encarregades d’organitzar l’esdeveniment, les escoles Arrels i Bressola, l’entitat Fogar Laic i Òmnium, fer el que fan cada any. De fet, des del consistori es renten les mans i asseguren que van rebre la negativa “per error”.

Ara bé, una de les condicions que els ha marcat el consistori de la ciutat de la Catalunya Nord és que es comprometin a no encendre cap foguera durant el transcurs de la festivitat. Tenint en compte que les autoritats han acceptat les condicions de l’Ajuntament, des de govern de Perpinyà autoritzen definitivament que se celebri amb normalitat la revetlla d’aquest divendres.

Protesta a Perpinyà en favor del català / ACN

Així doncs, després del petit ensurt que es van endur les diferents entitats i escoles organitzadores, el barri del Vernet de Perpinyà podrà gaudir de diverses activitats. Segons la programació de la revetlla, a partir de les 19 hores de la tarda començarà un “aperitiu popular musical”, seguit d’un concert de rumba que començarà a dos quarts de nou. Aleshores estava previst encendre una foguera, però amb les noves condicions de l’Ajuntament ja no es podrà obrir.

Saltaven les alarmes

El gir de guió d’avui arriba després que ahir saltessin les alarmes entre les entitats afectades, les quals consideraven la prohibició -ara ja aixecada- un atac directe contra la “cultura catalana compartida” a Perpinyà. De fet, després de rebre un correu que els alertava de la prohibició de la festivitat, des d’Òmnium van valorar les accions de l’alcalde de la ciutat de la Catalunya Nord com “l’antidemocràtica persecució dels símbols de la catalanitat per part de l’alcalde ultra Louis Aliot”.