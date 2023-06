Mor un home de 76 anys ofegat en una piscina d’un club esportiu de Ponts

Un home de 76 ha perdut la vida aquest dimecres en ofegar-se a la piscina d’un club esportiu de Ponts, municipi de la comarca de la Noguera. Pocs minuts després de les 13.15 del migdia, el telèfon d’emergències ha rebut un avís urgent. El socorrista responsable de la piscina ha tret a l’home de la piscina que es trobava en parada respiratòria. Tot i els esforços del socorrista per intentar reanimar-lo, l’estat de salut de la víctima no millorava. Personal del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que s’ha desplaçat fins al lloc dels fets ha seguit amb les maniobres de primers auxilis, però tampoc han aconseguit reanimar-lo. L’home, doncs, ha mort al mateix lloc dels fets.

Fruit d’aquest accident, des de Protecció Civil recorden la importància de prendre mesures i precaucions a les piscines i les platges ara que comença l’estiu. En aquest sentit, també insisteixen a avisar al 112 i alertar als serveis de socorrisme de les piscines i les platges catalanes sempre que vegin que una persona es troba malament o té dificultats dins l’aigua per tal d’evitar que es repeteixin accidents com el d’aquest migdia.

Habitatge incendiat al carrer Monteró de Balaguer on ha mort una dona / ACN

Mor una dona fugint d’un incendi

La mort de l’home de 76 anys d’aquest migdia, però, no ha estat l’única del dia d’avui. Una dona de 49 anys ha perdut la vida aquest matí en saltar per la finestra d’un tercer pis fugint d’un incendi a Balaguer, a la comarca de la Noguera també. A banda de la víctima mortal, dues persones més han resultat ferides. Un d’aquests homes que han resultat ferits ha pogut ser rescatat gràcies a una autoescala, però no s’ha salvat de les cremades a l’esquena. El cos de Bombers s’ha desplaçat fins al lloc dels fets cap a les 7.35 del matí i una mitja hora després el foc ja estava extingit. La trucada a emergència alertava d’un incendi a la part posterior d’un pis de la tercera planta d’un edifici del carrer Monteró de Balaguer.