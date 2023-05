Tres bombers investigats per la mort d’un company a Vilanova

Tres membres del cos de Bombers de la Generalitat estan investigats per la mort d’un company mentre extingien un incendi en un taller mecànic a Vilanova i la Geltrú el 2021. Segons ha avançat aquest dilluns el diari Ara i han detallat fonts judicials a Europa Press, un jutjat de Vilanova estudia la presumpta responsabilitat del cap que dirigia el dispositiu, el company del binomi i el conductor del camió on anava la víctima -Joan Liébana, de 30 anys-. L’acusació particular, que representa la família del bomber mort, se centra en aquestes tres persones perquè van tardar més d’una hora en adonar-se que el seu company no hi era.

El 17 de juny de fa dos anys, els quatre membres del cos d’emergències van desplaçar-se fins a un taller mecànic del municipi que s’estava cremant i hi van entrar, però només en van sortir els tres. Liébana encapçalava el dispositiu i, segons la hipòtesi de l’acusació que detalla el rotatiu, utilitzava un equip de respiració (ERA) vell que no disposa d’un sistema de seguretat com els que incorporen els més moderns i l’aparell podria haver fallat. De fet, el 2022, la Fiscalia va rebre una denúncia de sindicats de Bombers que alertaven de les deficiències en alguns equipaments.

Els tres investigats són el caporal del dispositiu, el company de binomi de la víctima i el conductor del camió on anava Joan Liébana | ACN

Falta de mesures de seguretat en el dispositiu

El primer informe de reconstrucció del succés va confirmar que els efectius que van accedir al taller mecànic per sufocar l’incendi -i que van ser atesos per un cop de calor quan van sortir- van trigar una hora a avisar que faltava un company. El document conclou que la mort del bomber seria conseqüència d’errors en el dispositiu com, per exemple, que el binomi de Liébana va abandonar la seva posició i que el caporal no va realitzar un bon control de la situació. Així i tot, les defenses dels investigats no consideren que se’ls pugui atribuir responsabilitats.

La causa únicament està pendent d’un informe pericial que ha de presentar una de les defenses, segons apunten les fonts judicials. El jutjat, a més dels tres investigats, compta amb sis testimonis del cas i el departament d’Interior i l’asseguradora Zurich també consten en la causa, però com a responsables civils.

Interior ha confirmat a Europa Press que es va obrir una investigació per aclarir els fets i ha remarcat que la Fiscalia va arxivar la denúncia sobre els equips deficients de diversos sindicats.