Interior comunica al mosso independentista que li pagarà el deute

Finalment, el departament d’Interior ha decidit abonar els set mesos de sou que deu al Mosso d’Esquadra expedientat per les seves declaracions independentistes, Albert Donaire, aquest mes de maig. Així li ha comunicat la directora de recursos humans del departament a través d’una resolució que li ha remès per correu electrònic aquest matí. El document li reconeix el deute i li garanteix el seu abonament juntament amb la nòmina que li pertoca com a agent de policia d’aquest mes de maig. Així mateix, la mateixa resolució inclou l’ordre de reincorporació que no serà efectiva fins ben entrat el mes de juliol.

L’anunci del pagament per part d’Interior, al qual ha tingut accés El Món, arriba després d’un llarg periple judicial i administratiu que aquest diari va detallar la setmana passada. L’agent Albert Donaire va ser sancionat per expressar opinions sobre el procés independentista en una entrevista com a secretari nacional de l’Assemblea Nacional de Catalunya i a través del seu compte de Twitter. La sanció imposada pel director general de la Policia, Pere Ferrer, incloïa set mesos de suspensió de sou i feina així com la pèrdua de l’actual destí. Una sanció per faltes molt greus que va ser revocada per la justícia contenciosa-administrativa en entendre que les opinions no afectaven els seus deures d’imparcialitat.

Albert Donaire

Una sentència i una reclamació

L’origen del cas es remunta al 20 de juny del 2020, quan el director de Policia va elevar a sanció l’atestat de la Unitat d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra. L’argument és que entenia que les declaracions de Donaire constituïen “actes i conductes que atempten contra la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguda a la Generalitat”. La jutgessa titular del Jutjat del Contenciós Administratiu 11 de Barcelona va entendre que les declaracions s’havien registrat “fora de l’exercici de les seves funcions” i no s’havia acreditat que haguessin estat “afectat o puguin afectar els seus deures d’imparcialitat i neutralitat en l’exercici de les seves funcions”. La sentència va ser la tercera revocació de sancions a Albert Donaire relacionades amb la seva ideologia independentista. Interior va decidir, a la vista de la contundència de la resolució, no recórrer l’anul·lació de la sanció. Per tant, va esdevenir ferma ja el 23 de gener del 2023. Des d’aleshores reclamava el restabliment dels drets, l’abonament dels salaris i la reincorporació al seu lloc de treball.