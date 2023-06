Una dona mor en saltar d’un tercer pis fugint d’un incendi a Balaguer

Una dona ha mort aquest dimecres en saltar per la finestra d’un tercer pis fugint d’un incendi a Balaguer (Noguera), segons han informat els Bombers de la Generalitat. Un home que ha pogut ser rescatat gràcies a una autoescala ha resultat ferit greu després de patir cremades a l’esquena i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha traslladat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Els serveis d’emergència han atès un jove de 19 anys, que ha estat donat d’alta allà mateix. Segons les primeres informacions, els afectats són tots de la mateixa família.

L’avís s’ha rebut cap a les 7.35 del matí i una mitja hora després el foc ja estava extingit. La trucada a emergència alertava d’un incendi a la part posterior d’un pis de la tercera planta d’un edifici del carrer Monteró de Balaguer. Els serveis d’emergència han desplaçat set dotacions dels Bombers, cinc unitats dels Mossos d’Esquadra i cinc unitats del SEM. El foc ha afectat diverses habitacions del pis i els Bombers han decidit tallar el servei de gas a tot el bloc per precaució. De moment, no s’han pogut determinar les causes del foc, però els Mossos descarten qualsevol indici de criminalitat.

Els Bombers han ventilat l’habitatge i han pentinat l’edifici per assegurar-se que no ha quedat ningú atrapat. Fins a 15 persones de tres escales han estat evacuades per precaució, segons han informat els Mossos d’Esquadra. L’Ajuntament de Lleida cedirà els serveix tècnics necessaris per revisar l’immoble i buscar possibles afectacions estructurals causades per l’incendi. Personal tècnic dels Bombers també participarà en les tasques de revisió.

Incendi mortal a Vilassar de Mar

Fa tot just dos mesos un home de 54 anys va morir i una dona de 90 va resultar ferida en l’incendi d’un pis a Vilassar de Mar (Maresme). El foc es va iniciar als baixos d’un edifici de quatre plantes de la Ronda de Vilassar. Quan els serveis d’emergència van arribar a l’immoble, les flames havien cremat per complet l’habitació del pis on van trobar les dues víctimes. Els sanitaris van intentar reanimar l’home, però no va poder fer res per salvar-li la vida.