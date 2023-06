Reconeixen com a víctima del terrorisme un mosso ferit a Alcanar el 17-A

Clatellot de la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional al ministeri de l’Interior. Un Mosso d’Esquadra ferit en l’explosió d’Alcanar, el 17 d’agost de 2017 a qui no se li reconeixia el dret a ser considerat víctima de Terrorisme i a percebre la indemnització pertinent. A través del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), amb la direcció lletrada de Marta García, ha aprofitat el reconeixement de la sentència dels atemptats dictada per la sala penal de l’Audiència Nacional, per fer valer el reconeixement de l’agent.

Així, en una sentència de 15 pàgines, a la que ha tingut accés El Món, la magistratura de la secció cinquena ha fet cas a la magistrada Margarita Pazos, que feia de ponent, que l’agent va ser ferit i té seqüeles i, per tant, té dret a una indemnització de 16.211,98 euros segons el varem que es dedueix de la Llei de Víctimes del Terrorisme. La resolució, dictada el passat 7 de juny, s’ha notificat avui a les parts, i encara pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem.

Part de la sentència on reconeix al Mosso ser víctima de terrorisme per resultar ferit el 17-A a Alcanar/QS

Sis anys de treballs

La demanda de l’agent J.M. denunciava el tracte que estava rebent, per part del Ministeri de l’Interior, en tant que va resultar ferit en l’explosió de la casa d’Alcanar on van morir tres membres de la cèl·lula que pretenia atemptar fent explotar més de mig miler de bombones de butà. El Mosso ja va ser reconegut per la secció tercera de l’Audiència Nacional, presidida per Fèlix Guevara, com a víctima del terrorisme però en la sentència penal que encara resta pendent del recurs al Tribunal Suprem. Amb aquella resolució sota el braç, l’advocada de l’agent va poder complementar la via administrativa oberta davant el ministeri de l’Interior que li negava els drets econòmics com a víctima del terrorisme.

Ara, els magistrats del Contenciós interpreten com “evident la relació causal entre els danys personals patits pel Mosso i l’activitat terrorista”. Per tant, conclou que aquest ha de ser considerat com a víctima-a tots els efectes- segons estableix la Llei 29/2011, de 22 de setembre de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme. Tot i la resolució favorable del cas, el sindicat lamenta i “reprova l’actitud del ministeri de l’Interior, que es va mostrar contrari a considerar els policies víctimes de terrorisme. Una situació que sis anys després s’ha pogut esmenar.