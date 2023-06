Els GEI dels Mossos ferits es querellen contra l’atrinxerat de les Llosses

Els dos agents del Grup Especial d’Intervenció (GEI) dels Mossos d’Esquadra que van resultar ferits en l’atrinxerament de les Llosses (Ripollès) han presentat querella contra el detingut Mustapha A. Segons ha pogut saber El Món, han interposat la querella per dos delictes d’homicidi agreujats en grau de temptativa, en concurs amb dos delictes d’atemptat contra agent de l’autoritat amb instrument perillós i un delicte de lesions. Un conjunt de delictes que podrien sumar fins a 30 anys de presó.

La querella està dirigida per l’advocat José Antonio Bitos, del sindicat USPAC, el mateix que va portar la causa dels mossos d’esquadra que van abatre a Cambrils jihadistes implicats en els atemptats del 17 d’agost de 2017. La querella, a la qual ha tingut accés aquest diari, desgrana els fets i detalla les primeres proves que demanen que es practiquin els policies d’elit ferits dels Mossos d’Esquadra, com ara la revisió pel metge forense i tots els atestats policials sobre l’actuació així com de la detenció del sospitós.

Un home del GEI amb el símbol de la unitat/Mossos

Dos trets

Segons detalla el relat de la querella criminal, dimecres, Mustapha es va atrinxerar en una masia de les Llosses, a les Lloberes de Dalt, després de disparar al propietari del mas. Davant el perill de la situació, les autoritats policials van comissionar el Grup Especial d’Intervenció (GEI) dels Mossos d’Esquadra, unitat altament especialitzada, per actuar. Després que el grup de negociadors de la policia de la Generalitat intervingués en el cas sense èxit i que el querellat es negués a deposar la seva actitud i entregar-se amb l’arma, es va donar ordres al GEI d’intervenir accedint a l’habitatge.

Els agents es va identificar “diverses vegades com a policies” i degudament “uniformats”, segons la querella. Així, s’insisteix que dins l’habitatge es van identificar com a agents policials “en tot moment”. En obrir una porta, un dels agents ferits va sentir una “forta denotació” que va ser el tret que va impactar en el seu escut balístic i va rebotar cap al seu genoll. La cama li va quedar estabornida i es va haver de refugiar. En continuar l’avançada, el segon agent va accedir a la primera planta, va observar com l’ara arrestat es va girar cap a ell, el va mirar empunyant l’escopeta i després de cridar ben fort, “tira-la, tira-la”, el querellat en va fer cas omís i li va disparar. El projectil li va impactar a la cama dreta. La resta d’efectius del GEI van actuar fins a aconseguir neutralitzar el tirador. L’advocat del sindicat espera ara l’admissió a tràmit de la querella.