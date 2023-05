Els GEI busquen Dani Montes, l’home de 40 anys que ha matat un noi a trets

L’home que aquesta matinada ha matat a trets un noi de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà continua en cerca i captura. Els Mossos d’Esquadra el tenen plenament identificat: es tracta de Dani Montes, un home de 40 anys amb antecedents que aquest dilluns hauria matat presumptament amb dos trets un menor de 15 anys, A., després d’una baralla. La periodista Anna Punsí, la primera a informar sobre l’assassinat, també ha publicat en exclusiva el rostre d’aquest home que continua en cerca i captura. Els GEI ja han inspeccionat una nau abandonada i una caravana situada al bell mig del bosc, però encara no han trobat aquest home.

El desplegament és molt fort i l’encapçala aquesta divisió dels Mossos, que s’ajuda d’un helicòpter, drons, Seguretat Ciutadana i la Unitat Central de Segrestos i Extorsions per si cal negociar amb l’autor dels fets. Segons informa la periodista Fàtima Llambrich, la família del sospitós estaria fent d’enllaç de comunicació amb ell perquè s’entregui. Mentrestant, els GEIS continuen buscant-lo pel bosc.

L’home va fugir després de la baralla que va acabar amb la mort del menor

L’home duu un piercing al llavi i té la cara ensangonada per una ferida que els Mossos creuen que es va produir durant la baralla que va acabar amb la mort del menor. A més, continua portant l’arma de foc curta amb què hauria matat l’adolescent. Dani Montes hauria tirotejat el jove, un noi molt conegut al poble. Quan els Mossos van rebre l’avís, cap a les cinc de la matinada, van trobar la víctima en estat crític. Els cossos d’emergències no van poder salvar-li la vida i van certificar la seva mort. La baralla es va produir entre els dos homes i una noia, i un cop Montes va disparar presumptament la víctima, va fugir en direcció al bosc, on continua amagat.