Ayén Milla, exconcursant de ‘Gran Hermano’, pateix un càncer agressiu

Ayén Milla va fer-se famosa com a concursant de la cinquena edició de Gran Hermano, un reality que l’ha afegit a la llarga llista de personatges que han intentat viure d’aquesta experiència al llarg dels anys. En el seu cas, però, feia temps que no se sabia res d’ella. Desgraciadament, l’últim que acaba d’explicar són males notícies.

L’exconcursant ha anunciat que pateix un càncer de pit agressiu i que s’ha hagut de sotmetre a setze sessions de quimioteràpia. El tumor no s’ha reduït prou i també haurà de passar per quiròfan, ja que parlem d’un càncer de pit triple negatiu i aquest té mal pronòstic sense la cirurgia.

Als seus 33 anys, la concursant argentina -que ha tingut a Marco Ferri com la parella més coneguda- ha explicat com es troba en un vídeo d’Instagram: “Des de molt aviat, tot han estat decisions i consultes per la meva cirurgia. Avui s’espera un dia llarg i complex”. Diu ara que sap que el seu tipus de càncer és un de creixement ràpid i amb una alta capacitat de proliferació, dues males notícies.

Aylén Milla explica com es troba | Telecinco

Ayén Milla explica per què no ha dit fins ara que tenia càncer

La dissenyadora diu que va mantenir en secret que estava malalta diversos mesos, però que finalment ha volgut revelar que ho està abans de passar per quiròfan. Sense cabells i molt emocionada, diu que creu que té el coratge i les eines necessàries per parlar sobre el tema en aquest vídeo que ha deixat els seguidors amb el cor en un punt: “Tinc un càncer de pit bastant agressiu. Vaig estar en silenci durant molts mesos fins que he considerat que estic prou forta per fer això. Imagino que rebré molt d’amor, que és tot el que vull rebre”.

Aylén Milla revela que pateix càncer de pit | Instagram

“Clarament, dic amb molt d’orgull que no tinc cabells i no m’importa, m’he cansat d’estar fent servir la perruca. Al principi d’aquest diagnòstic vaig haver de comprar-me una perruca, però ho havia d’afrontar. No tinc celles i tampoc no m’importa. Tampoc no tinc pestanyes”, prossegueix.