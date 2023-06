Ayén Milla, ex concursante de ‘Gran Hermano’, sufre un cáncer agresivo

Ayén Milla se hizo famosa como concursante de la quinta edición de Gran Hermano , un reality que lo ha añadido a la larga lista de personajes que han intentado vivir de esta experiencia a lo largo de los años. En su caso, sin embargo, hacía tiempo que no se sabía nada de ella. Desgraciadamente, lo último que acaba de explicar son malas noticias.

La ex concursante ha anunciado que sufre un cáncer de pecho agresivo y que se ha tenido que someter a dieciséis sesiones de quimioterapia. El tumor no se ha reducido bastante y también tendrá que pasar por quirófano, ya que hablamos de un cáncer de pecho triple negativo y este tiene mal pronóstico sin la cirugía.

A sus 33 años, la concursante argentina -que ha tenido a Marco Ferri como su pareja más conocida- ha explicado cómo se encuentra en un video de Instagram: «Desde muy pronto, todo han sido decisiones y consultas por mi cirugía. Hoy se espera un día largo y complejo». Dice ahora que sabe que su tipo de cáncer es uno de crecimiento rápido y con una alta capacidad de proliferación, dos malas noticias.

Aylén Milla explica cómo se encuentra | Telecinco

Ayén Milla explica por qué no ha dicho hasta ahora que tenía cáncer

La diseñadora dice que mantuvo en secreto que estaba enferma varios meses, pero que finalmente ha querido revelar que lo está antes de pasar por quirófano. Sin pelo y muy emocionada, dice que cree que tiene el coraje y las herramientas necesarias para hablar sobre el tema en este video que ha dejado los seguidores con el corazón en un punto: «Tengo un cáncer de pecho bastante agresivo. Estuve en silencio durante muchos meses hasta que he considerado que estoy bastante fuerte para hacer esto. Imagino que recibiré mucho de amor, que es todo lo que quiero recibir».

Aylén Milla revela que sufre cáncer de pecho | Instagram

«Claramente, digo con mucho de orgullo que no tengo pelo y no me importa, me he cansado de estar usando la peluca. A primeros de este diagnóstico tuve que comprarme una peluca, pero lo tenía que afrontar. No tengo cejas y tampoco me importa. Tampoco tengo pestañas», prosigue.