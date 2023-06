ERC diu que l’alcaldessa de Sitges i el seu equip van denunciar les irregularitats

ERC ha reaccionat a l’operació anticorrupció que la Policia Nacional ha dut a terme a Sitges aquest dimecres i ha negat qualsevol implicació de l’alcaldessa, Aurora Carbonell, ni de l’Ajuntament en la trama. En un comunicat, els republicans asseguren que Carbonell, detinguda a mig matí, i el seu equip va posar les subvencions i els contractes investigats en coneixement dels serveis jurídics tan bon punt es van detectar “presumptes irregularitats”. El partit també afirma que van aturar les subvencions de les dues entitats implicades i van obrir expedients per reclamar el retorn de tots els diners que no s’ha justificat.

L’Ajuntament de Sitges també ha fet un comunicat per confirmar la fi de les subvencions. El consistori disposa d’informes tècnics que “descarten qualsevol mena de responsabilitat ni administrativa ni penal” per les subvencions i els contractes menors investigats. ERC ha reiterat que manté el seu compromís amb una gestió “pulcre i transparent” i ha avançat que ja recopila tot la informació disponible sobre el cas per posar-lo a disposició dels canals ètics del partit.

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), surt emmanillada de l’Ajuntament / ACN

Nou detinguts a l’operació anticorrupció de Sitges

A banda d’Aurora Carbonell, la Policia Nacional ha detingut fins a vuit persones més: el regidor republicà Jaume Monasterio; tres tècnics municipals, un d’ells jubilat; i quatre persones vinculades a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf. Això deixa el balanç provisional de detinguts en nou. Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha escorcollat la seu central de l’Ajuntament, altres dependències municipals i algun domicili particular. Quatre dels detinguts són membres d’una mateixa família que estava al càrrec de les entitats.

La policia estima que la trama hauria obtingut més de 600.000 euros entre subvencions i contractes menors. Les irregularitats detectades inclouen fer feines per avançat i només amb un pacte verbal que es formalitzava mesos després o la falta de memòries econòmiques per justificar el destí dels diners invertits en subvencions.