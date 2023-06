Operació de la Policia Nacional a Sitges per unes subvencions irregulars

La Policia Nacional ha realitzat diverses entrades i registres a domicilis i dependències de l’Ajuntament de Sitges per presumptes irregularitats en l’adjudicació de subvencions i contractes a dues entitats, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Jutjat d’Instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú investiga l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), i 12 persones més, entre elles vuit regidors municipals del període 2017-2022. Se’ls acusa de prevaricació, malversació i falsedat documental. De moment s’han produït quatre detencions, entre elles el regidor d’ERC Jaume Monasterio, així com el secretari del consistori, una tècnica de platges i el cap de l’Àrea de Territori en anteriors mandats.

La policia espanyola ha escorcollat un edifici municipal a la zona de Pruelles, als afores de Sitges, on hi ha l’Àrea de Promoció i Territori de l’Ajuntament, i ha registrat el Departament d’Informàtica, situat a l’edifici que hi ha al carrer Nou. El jutjat investiga nombrosos contractes menors i subvencions que l’Ajuntament va atorgar a la Taula del Tercer Sector i a una cooperativa. Les diligències es van obrir fa un any, després que el jutjat rebés un informe policial que alertava de les pràctiques irregulars amb aquestes entitats, que podrien haver cobrat dues vegades per la mateixa feina.

Una furgoneta de la Policia Nacional en unes dependències municipals al polígon Pruelles de Sitges / ACN

La UDEF sospita de possibles suborns a polítics i funcionaris

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional investiga si entre la documentació i la informació bolcada dels ordinadors confiscats hi ha indicis de suborn, ja que sospiten que algun polític o funcionari podria haver rebut diners o contraprestacions per aquests contractes, segons explica la periodista Anna Punsí. La Intervenció de l’Ajuntament de Sitges havia avisat diverses vegades d’irregularitats en el fraccionament dels contractes i finalment alguns funcionaris ho van denunciar a la policia.

Entre les presumptes irregularitats detectades per la UDEF destaca que una de les entitats executava tasques de neteja a partir de pactes verbals i la documentació no es formalitzava fins mesos més tard. Els investigadors també denuncien que Taula del Tercer Sector feia les memòries justificatives que s’han de fer quan reps diners públics. Es calcula que les dues entitats, vinculades a la mateixa família, haurien pogut percebre més de 600.000 euros entre subvencions i contractes menors.