La policia deté l’alcaldessa de Sitges en l’operació anticorrupció

La Policia Nacional ha detingut l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), en el marc de l’operatiu anticorrupció que té en marxa a la ciutat. Un jutjat de Vilanova i la Geltrú investiga una trama que presumptament hauria atorgat subvencions i contractes de manera irregular a dues entitats del municipi. A banda de l’alcaldessa, la policia ha detingut vuit persones més: un altre regidor republicà, Jaume Monasterio; tres tècnics de l’Ajuntament, un d’ells ja jubilat; i quatre persones vinculades a les entitats investigades. La justícia els investiga per delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental.

L’Ajuntament de Sitges ha informat en un comunicat que la investigació que lidera la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola se centra en unes “irregularitats externes” al consistori. Fonts municipals neguen qualsevol responsabilitat jurídica i penal i nega cap vincle dels equips de govern investigats amb la gestió de les subvencions i els contractes menors. “Un cop detectades possibles irregularitats externes es va encarregar a professionals jurídics l’esclariment dels fets, aturant les subvencions, revisant els expedients i iniciant el procés per al retorn de les subvencions que no estaven plenament justificades”, assegura l’Ajuntament.

Agents de la Policia Nacional participen en un escorcoll a Sitges / ACN

Un any d’investigació i 600.000 euros sota sospita a Sitges

L’operació s’ha posat en marxa aquest matí després de més d’un any d’investigacions. La policia espanyola ha registrat diversos domicilis i dependències municipals per buscar informació i documents que provin les irregularitats denunciades per la intervenció municipal. El jutjat investiga Carbonell i 12 persones més, entre elles regidors dels dos últims mandats –un amb ERC i l’altre amb CiU–, per la concessió de subvencions i contractes menors a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf i una cooperativa, totes dues vinculades a la mateixa família, que serien els altres quatre investigats.

Es calcula que entre subvencions i contractes podrien haver obtingut uns 600.000 euros entre el 2017 i el 2022, anys que engloben la segona meitat de l’últim mandat de CiU (2015-2019) i bona part del primer mandat d’ERC (2019-2023).