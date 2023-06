Perpinyà prohibeix a tres entitats catalanistes fer una revetlla de Sant Joan

L’Ajuntament de Perpinyà ha prohibit a tres entitats catalanistes que celebrin la seva tradicional revetlla de Sant Joan que organitzen cada any al barri del Vernet de la ciutat. Segons ha avançat Ràdio Arrels, el consistori, controlat per l’extrema dreta, ha denegat l’autorització per utilitzar els terrenys municipals que habitualment es fan servir per celebrar la revetlla. La justificació és que el mateix ajuntament ja organitza una festa municipal al centre de la ciutat.

La festa l’organitzaven cada any les escoles Arrels-Vernet i Bressola-Vernet, el Fogar Laic i Òmnium Cultural Catalunya Nord i és una cita indispensable per enfortir llaços al barri i celebrar la “cultura catalana compartida” a Perpinyà. “Aquesta és l’antidemocràtica persecució dels símbols de la catalanitat per part de l’alcalde ultra Louis Aliot”, lamenta Òmnium. “No podran esborrar els Països Catalans, des d’Òmnium Cultural Catalunya Nord i a tota la nació continuem determinats!”

Protesta a Perpinyà en favor del català / ACN

Un correu electrònic a quatre dies de la revetlla

Les entitats han rebut un correu electrònic a només quatre dies de la revetlla i quan ja havien dedicat molt temps i recursos a preparar-la. De fet, ja tenien contractat un grup musical i havien comprat menjar i beguda. Ara busquen a contrarellotge una alternativa. La millor opció és trobar un terreny de propietat privada. De moment només està confirmat el tradicional viatge en autocar fins al Coll d’Ares per recollir la flama del Canigó.

Què faran després és una incògnita. En principi havien previst un “aperitiu popular musical” a partir de les 19.00 de la tarda; un concert de rumba a les 20.30 i a partir de les 22.00 una foguera. L’Ajuntament de Perpinyà, per la seva banda, preveu fer un espectacle de foc a peu del Castellet a partir de les 22.00 de la nit i un festeig per celebrar la festa a dos quarts d’onze.