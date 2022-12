La Bressola guanya un pols a l’Ajuntament de Perpinyà

La Bressola ha guanyat el recurs contra l’ajuntament de Perpinyà per l’adquisició del monestir de Santa Clara. La sentència s’ha pronunciat aquest divendres 30 de desembre. El tribunal de justícia de Perpinyà finalment rebutja el dret de preempció del municipi d’extrema dreta contra la implantació d’un liceu de la Bressola al monestir Santa Clara.

És potser la fi del llarg desacord que oposa l’associació La Bressola i l’ajuntament d’extrema dreta de Perpinyà, i que obre les portes a la creació del primer liceu d’ensenyament immersiu en català a la Catalunya del Nord. Després del judici, celebrat el 13 de desembre passat, el tribunal de Perpinyà ha cancel·lat el recurs portat per l’equip municipal de Louis Aliot, alcalde de Perpinyà. Fa més d’un any, l’ajuntament havia fet valer el seu dret de preempció contra el projecte d’instal·lació d’un institut de La Bressola al monestir de les Clarisses, al barri del Verbnet, al nord de Perpinyà. Aquest dret dona la possibilitat a una persona o una entitat pública, en aquest cas un ajuntament, de ser el comprador prioritari en el cas d’una venda immobiliària amb la justificació d’obrar per l’interès públic.

El tribunal de justícia de Perpinyà finalment rebutja el dret de preempció del municipi d’extrema dreta | Lluís Dagues

El 2019, amb el decreixement del nombre de membres de la comunitat religiosa, les últimes Clarisses de Perpinyà van decidir posar a la venda l’edifici en el qual eren instal·lades d’ençà del 1874. Després d’haver proposat la cessió a l’antic equip municipal de Jean-Marc Pujol, es va sotmetre la mateixa oferta a la nova junta del Rassemblement National després de la seva victòria a les eleccions municipals del 2020.

Davant del desinterès dels nous elegits, l’associació La Bressola es va posicionar per la compra i va firmar el 6 d’agost del 2021 la venda de l’edifici amb les membres de les Clarisses. A final d’estiu, l’ajuntament va fer valer el seu dret de preempció, que va ser rebutjat una primera vegada davant del tribunal de Montpeller el 14 de desembre del 2021, per l’absència d’un veritable projecte municipal in situ. L’ajuntament de Perpinyà denunciava la zona inundable del monestir, i proposava al mateix moment la instal·lació d’un centre d’acolliment per menors refugiats. La prova de força entre les dues entitats va poder involucrar els consells departaments i regionals, i la societat nord-catalana amb una manifestació de més de 2.000 persones a Perpinyà a l’octubre del mateix any.