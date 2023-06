ERC, PSC i CUP neguen que existís un pacte amb Junts a Ripoll

La ciutat de Ripoll segueix aixecant pols després de la investidura de Sílvia Orriols d’aquest dissabte. Ahir la candidata de Junts a la capital del Ripollès, Manoli Vega, va afirmar que existia un pacte tancat amb ERC, el PSC i la CUP per frenar l’alcaldia de Sílvia Orriols. Un pacte, però, que no va arribar al seu objectiu després que la candidata dels republicans, Chantal Pérez, decidís renunciar-hi a última hora, segons afirmava amb contundència Vega. Avui, però, el discurs ha fet un gir de 180 graus.

Les formacions d’Esquerra Republicana, el PSC i els cupaires per Ripoll han desmentit rotundament que existís un pacte tancat per frenar l’arribada d’Orriols a l’alcaldia. En canvi, però, el bloc d’esquerres sí que ha confirmat una part de les declaracions de Vega d’ahir al vespre en les que assegurava que des de Junts havien ofert els quatre anys d’alcaldia als republicans. Tot i acceptar aquesta part del relat, el bloc d’esquerres de Ripoll comenta que el motiu pel qual mai van arribar a tancar un pacte a quatre bandes va ser el que consideren un veto a la CUP.

De fet, en aquest sentit, Pérez sentencia que no es pot fer un govern de coalició posant d’entrada vetos sobre la taula. La cap de llista republicana no ha fet cap comentari sobre les acusacions de Vega d’ahir en les quals afirmava que havia trencat el suposat acord amb una “trucada de 10 segons” en l’últim moment, és a dir, sense donar cap explicació dels motius pels quals suposadament van deixar de formar part de la coalició.

La nova alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, després de ser investida / ACN

Possible moció de censura a Orriols

Tant els socialistes com els republicans i els cupaires segueixen defensant una moció de censura per fer fora Orriols de la batllia. De fet, confien que Junts també se sumi en aquesta possible moció, tot i les declaracions de Vega en les que assegurava que l’important és mirar endavant i no fer un “cordó sanitari” a l’extrema dreta: “Ja ho vam fer en el seu moment i no ha servit de res. Amb Aliança hi hem de parlar de tu a tu, com un partit, i hem de respectar les 1.400 persones que els van votar”. De moment, però, el bloc d’esquerres encara no ha revelat sobre quines dates tenen la intenció de dur-lo a terme.