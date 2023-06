ERC, PSC y CUP niegan que existiera un pacto con Junts a Ripoll

La ciudad de Ripoll sigue levantando pulso después de la investidura de Sílvia Orriols de este sábado. Ayer la candidata de Junts en la capital del Ripollès, Manoli Vega, afirmó que existía un pacto cerrado con ERC, el PSC y la CUP para frenar la alcaldía de Sílvia Orriols. Un pacto, pero, que no llegó a su objetivo después de que la candidata de los republicanos, Chantal Pérez, decidiera renunciar a última hora, según afirmaba con contundencia Vega. Hoy, pero, el discurso ha hecho un giro de 180 grados.

Las formaciones de Esquerra Republicana, el PSC y los cupaires por Ripoll han desmentido rotundamente que existiera un pacto cerrado para frenar la llegada de Orriols en la alcaldía. En cambio, pero, el bloque de izquierdas sí que ha confirmado una parte de las declaraciones de Vega de ayer al atardecer en las que aseguraba que desde Juntos habían ofrecido los cuatro años de alcaldía a los republicanos. A pesar de aceptar esta parte del relato, el bloque de izquierdas de Ripoll comenta que el motivo por el cual nunca llegaron a cerrar un pacto a cuatro bandas fue el que consideran un veto a la CUP.

De hecho, en este sentido, Pérez sentencia que no se puede hacer un gobierno de coalición poniendo de entrada vetos sobre la mesa. La jefa de lista republicana no ha hecho ningún comentario sobre las acusaciones de Vega de ayer en las cuales afirmaba que había roto el supuesto acuerdo con una «llamada de 10 según» en el último momento, es decir, sin dar ninguna explicación de los motivos por los cuales supuestamente dejaron de formar parte de la coalición.

La nueva alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, después de ser investida / ACN

Posible moción de censura a Orriols

Tanto los socialistas como los republicanos y los cupaires siguen defendiendo una moción de censura para echar Orriols de la alcaldia. De hecho, confían que Juntos también se sume en esta posible moción, todo y las declaraciones de Vega en las que aseguraba que el importante es mirar adelante y no hacer un “cordón sanitario” a la extrema derecha: “Ya lo hicimos en su momento y no ha servido de nada. Con Alianza tenemos que hablar de tú a tú, como un partido, y tenemos que respetar las 1.400 personas que los votaron”. De momento, pero, el bloque de izquierdas todavía no ha revelado sobre qué fechas tienen la intención de llevarlo a cabo.