Junts evalúa el coste de un acuerdo con el PSC a la Diputación

«Tiempo». Esto es el que pide la dirección de Junts por Catalunya para encarar una posible reedición del pacto a la Diputación con el PSC. De momento, el debate interno está, pero sin que haya estallado ninguna crisis y más encara cuando los juntaires están paint la jugada del PSC, Comunes y PP para tomar prestado la virtual alcaldía que tenía que ganar Xavier Trias en Barcelona. La posibilidad que el acuerdo del Ayuntamiento se repita a la Diputación es factible aritméticamente, y Juntos se coge con relativa calma la posibilidad de repetir el pacto de gobierno de hace cuatro años. La dirección está «parando la oreja» a las posiciones y opiniones que hay dentro de la formación. Todo, con una premisa bastante clara que repiten varias fuentes de la formación: «Es la primera operación de Sido impulsada y promovida desde el PSC, y no es una cuestión menor abrazarnos en el jefe de quince días».

Paradójicamente, pero, el mismo Trias ha avalado renovar el acuerdo con los socialistas con el argumento que la alcaldesa de la Hospitalet del Llobregat y actual presidenta de la entidad supramunicipal, Nuria Marín, y uno de los tótems del PSC al área metropolitana, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, son gente que no los han «enredado nunca». De hecho, Trias centra su enojo en la figura de Jaume Collboni y no lo proyecta sobre otras figuras del PSC. Y los socialistas han mostrado su preferencia para repetir el pacto de la Diputación. «Hemos tenido una buena experiencia», afirmaba recientemente la portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero. Ahora bien, los socialistas no dan nada por hecho. «Querríamos poder reeditar el pacto, fue bien. Y si no, ver otras posibilidades», alertaba Romero.

Ada Colau y Nuria Marín dos piezas clave en el negociado de la Diputación / Europa Press

Poco más de quince días

A pesar de que la dirección de Juntos quiere analizar la situación y «componer» las piezas, los favorables en el acuerdo recuerdan que los últimos cuatro años el pacto «ha funcionado» y «no ha rechinado», a pesar de las tensiones ideológicas que presumiblemente había en las dos formaciones. Por otro lado, señalan que ERC ha hecho el mismo a las diputaciones de Lleida y de Tarragona. Unos pactos que parte de la militancia territorial reprocha en Barcelona, porque la dirección de la formación apostaba para mirar de construir acuerdos con ERC en el marco de la «retórica» de la unidad independentista. En este sentido, algunos cuadros territoriales de los juntaires a Poniente y en el Camp de Tarragona apuntan que también podían haber llegado a acuerdos con el PSC y no dejar las presidencias en manos de ERC a cambio del apoyo de los socialistas.

Pero la Diputación de Barcelona es diferente. ERC ha estado cuatro años criticando en puridad el acuerdo sociovergent en esta corporación supramunicipal. Por lo tanto, a priori, Juntos no ve bien la posibilidad de repetir un acuerdo en este sentido y menos en campaña electoral. El otro dilema dentro de la formación es que «se puede poner en entredicho su mensaje, el alma de la formación, por un acuerdo que si bien puede comportar cargos y cierto poder administrativo, puede restar coherencia al discurso». En esta línea, miembros de la ejecutiva consideran que parte del electorado juntaire «no entendería ahora un acuerdo con los socialistas a la Diputación, un hecho que podría hacer tambalear sus expectativas electorales de cara el 23 de julio». «Es hipotecar el partido», indican otras fuentes. En definitiva, el núcleo del secretario general Jordi Turull quiere aclararse y pensar con más «estrategia que no táctica» y poner la vista «a medio plazo».

De todas maneras, miembros de la dirección aseguran que «hace falta tiempo» para acabar de tomar una decisión, a pesar de que el reloj ya ha empezado a correr y más con una campaña electoral complicada a la esquina y el fantasma del pacto de Barcelona demasiado reciente. Los resultados del 28 de mayo dejaron el PSC como primera fuerza con 18 escaños a la Diputación y Juntos (12) y ERC (11) en segunda y tercera posición, los Comunes, con cinco diputados, 4 el PP, y uno y uno para Todo por Terrassa y para Vox. El juego de sumas y restos es muy simple. O Juntos y PSC, o PSC y ERC o bien PSC, Comunes y el PP.

Sede de la Diputación de Barcelona/DdB

