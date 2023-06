Junts acusa ERC de romper un pacto por Ripoll a última hora

Junts por Ripoll asegura que existía un pacto cerrado con ERC, el PSC y la CUP para frenar la alcaldía de Sílvia Orriols. Un pacto, pero, que no dio sus frutos y ha convertido en la candidata de la ultraderechista Alianza Catalana en la vigente alcaldesa de la capital del Ripollès. Pero, si el acuerdo estaba cerrado, ¿por qué no se ha acabado dando? La cabeza de lista de Junts por Ripoll, Manoli Vega, carga con fuerza contra los republicanos y los acusa de romper el acuerdo a última hora.

De hecho, explica que Juntos había renunciado a la alcaldía y había ofrecido los cuatro años a ERC, los socialistas se sumaban y la CUP estaba dispuesta a dar un paso al lado. Vega, pero, reprocha que la cabeza de lista de los republicanos Chantal Pérez rompió el pacto al último momento «con una llamada de 10 segundos». En este sentido, Vega se ha mostrado muy ninguneada por cómo se ha producido la gestión. En su primera atención a los medios después de la investidura de sábado de Orriols, la candidata juntaira ha explicado los entramados de las negociaciones falladas.

Todas estas declaraciones de Vega llegan después de que esta mañana la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, haya criticado la actitud de Junts durante las negociaciones por impedir un gobierno de la extrema derecha independentista a Ripoll y los ha culpado del fracaso del acuerdo. “Junts no ha estado a la altura”, ha dicho en declaraciones después del Consejo Ejecutivo de este martes.

La nueva alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, después de ser investida / ACN

Según afirma Vega, después de que ERC renuncies en el acuerdo a cuatro bandas con los cupairas y los socialistas, desde Juntos siguieron insistiendo durante los momentos previos a la investidura para evitar que Orriols subiera al poder. En este sentido, Vega explica que propuso a las otras fuerzas que la votaran como alcaldesa con la condición que lunes cedería la vara a ERC. Una propuesta que, según explica, no tuvo un buen recibimiento entre ninguna de las otras fuerzas.

«Ahora el cordón sanitario lo han hecho contra nosotros»

«Ahora el cordón sanitario lo han hecho contra nosotros». Este es el lamento de Vega una vez se ha resuelto la alcaldía de Ripoll. La jefa de lista de Juntos también ha insistido que ahora es importante mirar adelante y no hacer un «cordón sanitario» a la extrema derecha, puesto que considera que no es eficiente: «Ya lo hicimos en su momento y no ha servido de nada. Con Alianza tenemos que hablar de tú a tú, como un partido, y tenemos que respetar las 1.400 personas que los votaron», remarca.