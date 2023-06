Junts hace un llamamiento contra el abstencionismo para el 23-J: «Tenemos que tener sentido de Estado»

Junts por Cataluña ha hecho un llamamiento este martes contra el abstencionismo al recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona en una demostración de fuerza en la cual han exhibido todos sus candidatos para las elecciones españolas del 23 de julio. «Tenemos que tener sentido de Estado. El sueño político español era una reforma del sistema electoral para evitar que vascos y catalanes tengan representación», ha dicho el candidato en el Senado en las comarcas de Barcelona, Toni Castellà. De hecho, todos los candidatos de las demarcaciones que han intervenido han tenido un hilo conductor: un llamamiento a favor de la movilización.

Castellano considera que no ir a votar «no puede ser una opción» y lo considera un «disparo en el jefe». «Os imagináis el unionismo haciendo un llamamiento a la abstención en el Parlamento de Cataluña porque no creen?», ha dicho el secretario general de Demócratas. La candidata de Junts a la demarcación de Girona, Marta Madrenas, considera que si no se vota «daremos el mensaje que estamos rendidos», mientras que las cabezas de lista por Tarragona y Lleida, Josep Maria Cruset e isidre Gavín, han hecho un llamamiento a «hacer piña».

El candidato de Juntos en el Senado por la demarcación de Barcelona / Toni Castellà

Nogueras dice «bastante»

La candidata, Míriam Nogueras, ha pedido «no caer en la trampa» de agruparse en familias. «Somos la lista que dice que basta. No aceptamos ni una humillación más», ha dicho la portavoz de Junts en el Congreso, quien ha recordado tener un «Estado en contra». «El que pasó el sábado es un ejemplo del último ejemplo», ha dicho Nogueras, quien ha dado las gracias a Xavier Trias, presente al acto.

Nogueras ha exigido decir «bastante» al hecho que se decidan las cosas desde Madrid. «El que pasó el sábado hace 40 años que sucede. Esto no va de derechas ni izquierdas», ha dicho la candidata de Junts, quienes considera la gestión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de «desastrosa».

Gavín ataca el Estado por la gestión de la sequía

El candidato de Junts en las comarcas de Lleida, Isidre Gavín, ha asegurado que su partido está «comprometido» con nuestra gente. También se ha centrado en las críticas en el Estado por la gestión del agua con la sequía.»Tenemos un Estado en contra en infraestructuras, en inversiones y en la gestión del agua», ha dicho Gavín, quien cree que el gobierno español ha priorizado los beneficios de las empresas energéticas.

El candidato de Junts en las comarcas de Lleida ha pedido de ir a votar a Junts por Cataluña para luchar contra el abstencionismo. «Quién vote al PP y PSOE nos debilita como país», ha dicho Gavín desde el recinto de Santo Pablo. Además, considera que votar en Esquerra Republicana «no mujer resultados» y ha pedido «hacer piña» dentro del partido para salir adelante la independencia de Cataluña.

El candidato de Juntos en el Congreso español por la demarcación de Tarragona, Josep Maria Cruset / Juntos

Madrenas critica la carencia de inversiones

En cuanto a la candidata de Junts a la demarcación de Girona, la exalcaldessa de Girona Marta Madrenas, opina que el «gran problema» de Cataluña es un Estado que «va a la contra» del país. «Tenemos un déficit fiscal de los más graves de todas las regiones europeas. Son 21.000 millones el año que se van y no vuelven», ha explicado Madrenas, quien ha pedido revertir la situación. También ha criticado la carencia de inversiones en cuanto a infraestructuras y afirma que los catalanes son «ciudadanos de tercera» por el Estado.

Madrenas ha pedido «no rendirse» y seguir con la línea que ha empleado Míriam Nogueras. «Nosotros hemos hecho el que prometimos. No investir a Pedro Sánchez a cambio de nada», ha dicho el exalcaldessa gerundense, quien ha recordado que se han presentado más de 13.000 iniciativas entre el Congreso y el Senado. «Se tiene que continuar haciendo para abordar la multirreincidencia o las ocupaciones conflictivas», ha explicado la también diputada en el Parlamento. También ha tildado PP, PSC y comunes como «sucursales de Madrid» y consideran que no defienden los intereses de Cataluña poniendo de ejemplo la no investidura de Xavier Trias.

La candidata de Juntos por la demarcación de Girona a las elecciones españolas, Marta Madrenas, a las elecciones españolas / Juntos

Cruset hace un llamamiento a votar «libertad»

El candidato de las comarcas de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha explicado que las candidaturas de las Tierras del Ebro, del Camp de Tarragona y el Baix Penedès vienen a trabajar para «poder ganar en el sur de Cataluña». Cruset ha sacado pecho de su territorio, con el tejido económico, las universidades o la natura de las Tierras del Ebro, pero ha criticado lo «menysteniment constando» por la carencia de infraestructuras. «Nosotros defenderemos nuestras comarcas y nuestro país», ha dicho Cruset pidiendo el voto a Junts.