Junts fa una crida contra l’abstencionisme per al 23-J: “Hem de tenir sentit d’Estat”

Junts per Catalunya ha fet una crida aquest dimarts contra l’abstencionisme al recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona en una demostració de força en la qual han exhibit tots els seus candidats per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. “Hem de tenir sentit d’Estat. El somni polític espanyol era una reforma del sistema electoral per evitar que bascs i catalans tinguin representació”, ha dit el candidat al Senat a les comarques de Barcelona, Toni Castellà. De fet, tots els candidats de les demarcacions que han intervingut han tingut un fil conductor: una crida a favor de la mobilització.

Castellà considera que no anar a votar “no pot ser una opció” i ho considera un “tret al cap”. “Us imagineu l’unionisme fent una crida a l’abstenció al Parlament de Catalunya perquè no hi creuen?”, ha dit el secretari general de Demòcrates. La candidata de Junts a la demarcació de Girona, Marta Madrenas, considera que si no es vota “donarem el missatge que estem rendits”, mentre que els caps de llista per Tarragona i Lleida, Josep Maria Cruset i Isidre Gavín, han fet una crida a “fer pinya”.

El candidat de Junts al Senat per la demarcació de Barcelona / Toni Castellà

Nogueras diu “prou”

La candidata, Míriam Nogueras, ha demanat “no caure en el parany” d’agrupar-se en famílies. “Som la llista que diu que ja n’hi ha prou. No acceptem ni una humiliació més”, ha dit la portaveu de Junts al Congrés, qui ha recordat tenir un “Estat en contra”. “El que va passar el dissabte és un exemple del darrer exemple”, ha dit Nogueras, qui ha donat les gràcies a Xavier Trias, present a l’acte.

Nogueras ha exigit dir “prou” al fet que es decideixin les coses des de Madrid. “El que va passar el dissabte fa 40 anys que succeeix. Això no va de dretes ni esquerres”, ha dit la candidata de Junts, qui considera la gestió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de “desastrosa”.

Gavín ataca l’Estat per la gestió de la sequera

El candidat de Junts a les comarques de Lleida, Isidre Gavín, ha assegurat que el seu partit està “compromès” amb la nostra gent. També s’ha centrat en les crítiques a l’Estat per la gestió de l’aigua amb la sequera.”Tenim un Estat en contra en infraestructures, en inversions i en la gestió de l’aigua”, ha dit Gavín, qui creu que el govern espanyol ha prioritzat els beneficis de les empreses energètiques.

El candidat de Junts a les comarques de Lleida ha demanat d’anar a votar a Junts per Catalunya per lluitar contra l’abstencionisme. “Qui voti al PP i PSOE ens debilita com a país”, ha dit Gavín des del recinte de Sant Pau. A més, considera que votar a Esquerra Republicana “no dona resultats” i ha demanat “fer pinya” dins del partit per tirar endavant la independència de Catalunya.

El candidat de Junts al Congrés espanyol per la demarcació de Tarragona, Josep Maria Cruset / Junts

Madrenas critica la manca d’inversions

Pel que fa a la candidata de Junts a la demarcació de Girona, l’exalcaldessa de Girona Marta Madrenas, opina que el “gran problema” de Catalunya és un Estat que “va a la contra” del país. “Tenim un dèficit fiscal dels més greus de totes les regions europees. Són 21.000 milions l’any que se’n van i no tornen”, ha explicat Madrenas, qui ha demanat revertir la situació. També ha criticat la manca d’inversions pel que fa a infraestructures i afirma que els catalans són “ciutadans de tercera” per l’Estat.

Madrenas ha demanat “no rendir-se” i seguir amb la línia que ha emprat Míriam Nogueras. “Nosaltres hem fet el que vam prometre. No investir a Pedro Sánchez a canvi de res”, ha dit l’exalcaldessa gironina, qui ha recordat que s’han presentat més de 13.000 iniciatives entre el Congrés i el Senat. “S’ha de continuar fent per abordar la multireincidència o les ocupacions conflictives”, ha explicat la també diputada al Parlament. També ha titllat PP, PSC i comuns com a “sucursals de Madrid” i consideren que no defensen els interessos de Catalunya posant d’exemple la no investidura de Xavier Trias.

La candidata de Junts per la demarcació de Girona a les eleccions espanyoles, Marta Madrenas, a les eleccions espanyoles / Junts

Cruset fa una crida a votar “llibertat”

El candidat de les comarques de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha explicat que les candidatures de les Terres de l’Ebre, del Camp de Tarragona i el Baix Penedès venen a treballar per “poder guanyar al sud de Catalunya”. Cruset ha tret pit del seu territori, amb el teixit econòmic, les universitats o la natura de les Terres de l’Ebre, però ha criticat el “menysteniment constant” per la manca d’infraestructures. “Nosaltres defensarem les nostres comarques i el nostre país”, ha dit Cruset demanant el vot a Junts.