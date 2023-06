El Govern aprova l’avantprojecte de la llei de l’audiovisual

Aquest dimarts el Govern ha donat llum verda a l’avantprojecte que pretén revisar i “posar al dia” la llei sobre la comunicació audiovisual de Catalunya. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, assegura que l’objectiu d’aquesta reforma a la llei és adequar la llei vigent a les noves realitats que viu la societat catalana: “El país ha canviat i hi ha nous valors que s’han d’impulsar”, afirma Vilagrà. En aquest sentit, i entenent l’auge d’imatges manipulades per intel·ligències artificials o filtres diversos, des del Govern proposen posar especial atenció en advertir de la manipulació d’imatges per lluitar contra la pressió estètica en la reforma de la llei.

Aquest, però, no és l’únic punt que volen posar sobre la taula. Vilagrà assegura que un dels altres dels temes sobre els quals volen posar l’accent és el tracte que es fa de les víctimes de violència de gènere per tal d’evitar revictimitzar-les. Per altra banda, el tercer punt que demanen refer és el tracte que rep el català i l’aranès en les plataformes i els continguts audiovisuals. De fet, Vilagrà subratlla que un dels temes que planteja l’avantprojecte aprovat avui pretén establir mesures de foment, promoció i protecció per a continguts en aquests idiomes i, alhora, protegir els drets lingüístics en els sistemes operatius i els equips de consum.

Més de la meitat de produccions en català

De fet, l’avantprojecte contempla que com a mínim un 51% de la producció europea pròpia sigui en català o aranès. “Si traiem els informatius, els esports i l’entreteniment, i parlem de pel·lícules, documentals o sèries, volem que un mínim estigui en aquestes llengües, és una eina més, en aquest cas reguladora”, assenyala Vilagrà. Cal tenir en compte, però, que aquesta obligació del 51% només es podria aplicar a les plataformes audiovisuals que tenen la seva seu dins de Catalunya, ja que si emeten a dins del territori català, però la seu és exterior la normativa no els aplica.

La consellera Laura Vilagrà i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa / ACN

Per últim, un dels punts que inclou el document presentat pel Govern i que ara passarà a debat al Parlament és l’ampliació de competència de la figura del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). La consellera de Presidència ha insistit que fins ara aquesta figura no tenia potestat per monitoritzar els mitjans sota demanda, però que a partir d’aquest avantprojecte podrà assumir més competències.

Rumb al Parlament

Per redactar aquest avantprojecte de llei, des del Govern han comptat amb la col·laboració de les principals entitats afectades, com ara el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, l’Autoritat Catalana de la Competència o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Ara aquest avantprojecte es dirigeix rumb al Parlament per tractar els 122 articles que la conformen. En aquest sentit, Vilagrà confia que després de l’aprovació del Comitè Executiu d’avui pugui “tirar endavant” i es “torni encara més rodó” un cop es debati al ple.