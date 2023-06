“Que us bombin a tots”: aconsegueix una samarreta amb la frase viral de Trias

“Que us bombin a tots”. És la nova frase de moda des que Xavier Trias la va pronunciar dissabte i ja té la seva samarreta, dissenyada i posada a la venda per la botiga online Urnes del referèndum. Com a lectors d’El Món o d’una altra capçalera del Grup Món –el Tot Barcelona, entre d’altres–, podeu aconseguir-ne una. N’hi ha de color negre i de color blanc i de diverses talles, totes amb un descompte del 15%, gràcies a cupó amb el codi MON15. Només us cal entrar-hi, seleccionar la samarreta o samarretes que voleu i anar a la cistella: allà heu de clicar ‘finalitzar la compra’ i, en el següent pas, trobareu el botó per posar el codi del vostre cupó, MON15. Per començar la compra a urnesdelreferendum.cat, cliqueu aquí.

Xavier Trias, al Saló de Cent en l’acte de constitució de l’Ajuntament de Barcelona, on va deixar anar la seva frase “que us bombin a tots” / ACN

El pacte d’última hora per governar l’Ajuntament de Barcelona que ha donat l’alcaldia al socialista Jaume Collboni –amb el suport del PP i dels comuns–, va fer rebel·lar-se Xavier Trias. El candidat de Junts havia guanyat les eleccions –té un regidor més que el PSC– i ja tenia un acord amb ERC per formar el govern municipal, amb un toral de 16 regidors entre els 11 juntaires i els 5 republicans, encapçalats per Ernest Maragall.

L’espontaneïtat de Xavier Trias al Saló de Cent

L’espontaneïtat característica del candidat de Junts i la indignació que li va provocar la sorpresa el va portar a pronunciar una frase que ja s’ha fet viral: “Que us bombin a tots”. Aquest “a tots”, en realitat tenia destinataris concrets, que eren els implicats en el pacte que l’ha deixat sense alcaldia. “Els fa vergonya mirar-me a la cara”, va etzibar a PSC, comuns i PP al Saló de Cent, on es constituïa el nou consistori i on es va investir Jaume Collboni. “Ho vaig dir una vegada. Vaig dir: ‘Si no surto alcalde, que us bombin a tots’. I els meus em van dir que no ho digués més. Doncs no ho dic però ho penso”, va rematar. La frase es va fer viral automàticament i ara ja està plasmada en una samarreta.