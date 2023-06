El PSC prioritza un pacte amb Junts per governar a la Diputació de Barcelona

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha reconegut que els socialistes aposten per reeditar el pacte que tenen amb Junts la Diputació de Barcelona. “Hem tingut una bona experiència. Voldríem poder reeditar el pacte, va anar bé. I si no, veure altres possibilitats”, ha dit en referència a ERC i els comuns, que són els dos altres partits amb qui podrien explorar un pacte. Tot i el terrabastall provocat per la investidura de Jaume Collboni amb els vots del PP i els comuns, els socialistes confien que el vessant més pragmàtic de Junts s’acabarà imposant per repetir un govern que tan bé els ha anat els últims quatre anys.

Les maniobres per deixar Xavier Trias sense alcaldia i la proximitat del 23-J han enverinat les negociacions a la Diputació de Barcelona, on el PSC és primera força amb 18 escons i Junts (11) i ERC (11) empaten en segona posició. Amb tot, el mateix Xavier Trias ha estat l’encarregat de transmetre un missatge de calma al seu electorat, que podria no entendre un pacte amb el PSC en plena precampanya electoral, i ha matisat que l’enuig és exclusivament amb Collboni, no amb els socialistes. “Crec en Núria Marín i Antoni Balmón en l’àmbit de l’àrea metropolitana. Són dues persones que no m’han enredat mai”.

Trias dona el vistiplau a la sociovergència

Trias va insistir dilluns que Marín és una persona que li transmet “confiança” i confia que els equips negociadors podran arribar a un acord. El govern de la Diputació de Barcelona, la tercera institució de Catalunya per importància i per pressupost, és un ens molt llaminer per tots els partits, ja que permet col·locar-hi càrrecs territorials i, a més, disposa de molts recursos econòmics per repartir entre els ajuntaments de la demarcació.

Ferran Mascarell (Junts), Carmela Fortuny (Junts) i Núria Marín (PSC) després del ple del cartipàs a la Diputació / Europa Press

Els comuns, en canvi, continuen apostant per un pacte de progrés amb el PSC i ERC, tal com ha passat a les diputacions de Lleida i Tarragona. El problema és que els mateixos republicans han descartat entrar a cap pacte que doni la presidència de l’ens als socialistes. El portaveu d’En Comú Podem, David Cid, ha reconegut que el més probable és que es “refaci la sociovergència” de l’últim mandat i ha retret a Oriol Junqueras que hagi “vetat una entesa de les esquerres”.

Quins pactes es poden fer a la Diputació?

Amb l’aritmètica actual, el pacte entre PSC i Junts és el més factible, ja que sumen 29 dels 51 escons de la Diputació. Els socialistes sumarien el mateix amb ERC, però els republicans no semblen estar disposats. Si hi hagués un pacte independentista, que podria sumar l’escó de Tot x Terrassa, tindrien 23 disputats, tres menys de la majoria absoluta, i necessitarien l’abstenció d’algun altre partit. Una quarta opció seria que el PSC i els comuns (5) arribessin a un acord que sumaria 23 escons i en tindrien prou amb l’abstenció del PP (4). L’entesa de progrés que volen els comuns seria la més sòlida, ja que tindrien 34 escons de 51, però alhora és molt complicada pel veto dels republicans.