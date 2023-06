Junts ataca el govern “titella” de Collboni: “Espanya sempre escull Espanya”

La maniobra ordida pel PP i el PSOE —amb la col·laboració inestimable dels comuns— per deixar Xavier Trias sense l’alcaldia de Barcelona cueja a Junts. La candidata del partit a les pròximes eleccions estatals, Míriam Nogueras, ha carregat amb duresa contra el govern “titella” de Jaume Collboni i ha reconegut que la investidura fallida de Trias és un “bany de realitat” per a molts catalans. “Espanya sempre escull Espanya”, ha dit.

Durant la seva intervenció Consell Nacional de Junts, que s’ha reunit aquest diumenge al matí, Nogueras ha lamentat que Barcelona hagi de “patir” un govern “tutelat des de Madrid” els pròxims quatre anys. “Fins quan estem disposats a deixar que Madrid ens diguin que hem de fer a Catalunya?” La diputada de Junts considera que els ardits per impedir de nou una alcaldia independentista a Barcelona demostren que la “guerra” de l’estat espanyol contra Catalunya “continua”.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras / EP

Sense referències als pactes amb el PSC

Tot i la indignació evident de Nogueras i la resta de dirigents de Junts, en cap moment s’ha fet referència a la política de pactes del partit amb el PSC ni s’ha insinuat un canvi d’estratègia en el futur. Després de la ronda de pactes municipals, durant la qual tots els partits independentistes s’han fet la punyeta i ha donat alcaldies als socialistes, encara queda per definir el govern de la Diputació de Barcelona, un ens que els últims quatre anys ha estat governat pel PSC i Junts.

Nogueras ha afirmat que durant l’última legislatura s’han sentit molt “sols” a Madrid —en referència a l’estratègia pactista d’ERC— i ha reclamat que després del 23-J hi hagi unitat per acabar amb la “humiliació” constant. “L’Estat sempre tindrà una Operació Catalunya a punt”, ha insistit. “Si no anem plegats, en penjaran a tots per separat”.

Trias revela que Collboni li va oferir un pacte

Trias, que ha rebut una llarg ovació quan s’ha acostat al faristol a parlar, ha revelat que Jaume Collboni li va oferir repartir-se l’alcaldia abans de pactar amb el PP. L’exalcalde de Barcelona ha dit que va rebutjar el pacte i ha assegurat que s’ha sentit traït per les maniobres dels socialistes. “Amb segons qui, no hi pots anar”, ha etzibat. Trias ha explicat que abans els socialistes eren “gent que abans de fer-te una putada, et trucaven”, cosa que en aquest cas no ha estat així.

El guanyador de les eleccions municipals ha alertat que no hi ha temps per lamentar-se i ha apostat per fer una “confrontació intel·ligent” contra l’estat espanyol. “Ells fan la seva estratègia, que és eliminar-nos”, ha denunciat. “Ens volen tenir controlats”.