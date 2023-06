Mireia Vehí revela que la CUP contrata seguridad privada a Madrid

La diputada cupaira en el Congreso y candidata por la fuerza anticapitalista a las próximas elecciones del 23 de julio, Mireia Vehí, ha revelado hoy que desde la CUP contratan seguridad privada porque los diputados del partido se puedan mover con tranquilidad por las calles de Madrid. Así lo ha explicado hoy en una entrevista que ha ofrecido a televisión española, y asegura que es un servicio necesario que ha tenido que implementar el partido para «garantizar su integridad física».

Vehí confesa que seleccionan el personal detenidamente para que sea «de la misma cuerda» política que su formación, y que lo hacen así porque no confían en la policía, puesto que «no controlas quién tienes al lado». De hecho, la candidata cupaira ha querido dar un paso más y ha asegurado que la extrema derecha está muy extendida dentro del poder de la capital española: «Parece una película, pero la extrema derecha existe y tiene poder tanto a medios como cuerpos policiales», espeta Vehí.

Mireia Vehí, diputada de la CUP | Europa Press

Teniendo en cuenta que uno de los grandes debates estos días de cara a los comicios españoles de julio es si abstenerse o no, Vehí ha querido poner cucharada y dejar clara su postura. La candidata asegura que no ir a votar no es una buena solución para hacer frente a la insatisfacción generalizada hacia las fuerzas independentistas: «Por muy enfadada y decepcionada que la gente esté sobre la situación de las izquierdas y el independentismo, mejora la situación que la derecha, la extrema derecha y el PSC tengan cada vez más instituciones? Nosotros pensamos que no», arrecia. Así pues, desde la CUP animan a llenar las urnas el 23 de julio.

Posible apoyo a un pacto de PSOE y Sumar

Uno de los otros grandes dilemas que están sobre la mesa es si PP y Vox entrarán pisando fuerte a la Moncloa, o si Sumar y PSOE llegarán a un entendimiento. Refiriéndose a esta cuestión, Vehí no ha querido posicionarse en si apoyaría a un posible pacto de PSOE y Sumar para evitar que gobiernen PP y Vox. El que sí que ha querido remarcar es su gran demanda: un referéndum por Cataluña.