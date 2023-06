ERC ofrece a Junts y la CUP pactar el «precio» de la investidura de Sánchez

El candidato de ERC a las elecciones al Congreso, Gabriel Rufián, ha ofrecido a Junts y la CUP pactar un “precio” para la hipotética investidura de Pedro Sánchez. «Esta vez tiene que ser más alto y consensuado”, ha dicho Rufián en una entrevista en RTVE. El diputado republicano considera que hay que poner a Sánchez en un dilema en el cual tenga que elegir entre Cataluña o un gobierno de PP y Vox. Rufián alerta que el acuerdo cocinado en Madrid entre el PP y el PSOE para allanar el camino a Jaume Collboni es un “espóiler” de lo que puede pasar después del 23-J.

ERC hace días que avisa que, si no le salen los números para repetir la coalición de esta pasada legislatura, el PSOE no tendrá reparos para buscar un pacto de estado con el PP. Los republicanos creen que la posibilidad de que Vox pueda gobernar en España cuando el país tendrá la presidencia de turno de la Unión Europea será un aliciente para que PP y PSOE recuperen el bipartidismo. En Bruselas no se vería con buenos ojos que Feijóo se pasee por Europa como socio de la extrema derecha. Por eso, ERC apuesta por religar la unidad independentista y hacer valer sus votos para evitar que Sánchez mire a la derecha.

ERC ha estado muy sola en el Congreso

Rufián ha lamentado que durante esta legislatura ERC se ha encontrado “demasiado sola” en Madrid y ha pedido en Junts y la CUP que “bajen al terreno de juego” para forzar la mano del PSOE. «ERC ha estado jugando durante cuatro años recibiendo entradas muy fuertes y hay gente que ha visto el partido comiendo pipas desde la tribuna. Pido que bajen al campo y jueguen”, ha dicho. El diputado republicano ha hecho un llamamiento a los votantes independentistas para que el 23-J no se queden en casa y vayan a votar, sea a ERC o a cualquiera de los dos otros partidos.

Pedro Sánchez escucha una intervención de Alberto Núñez Feijóo en el Senado / Europa Press

La alcaldía de Barcelona se ha decidido en Madrid

El candidato de ERC al Congreso está convencido de que el pacto para investir a Collboni se decidió “desde un despacho de Madrid”, puesto que los votos del PP eran imprescindibles para que el PSC pudiera recuperar la alcaldía de la capital catalana. «No es opinable. Cualquiera que tenga un mínimo de información sabe que pasó esto. Y es la segunda vez que pasa”, ha reprochado.

Además, defiende que un acuerdo aplaudido por Alberto Núñez Feijóo e isabel Díaz Ayudo “no es bueno” y ha denunciado un “cordón sanitario” hacia el independentismo “principalmente de izquierdas”, puesto que, igual que pasó en 2019, se ha “vetado” la presencia de Ernest Maragall en el gobierno municipal. Con todo, lo que más preocupa a Rufián es la “rotura de puentes” entre ERC y BComú y ha lamentado que Ada Colau haya preferido despedirse de la alcaldía de Barcelona facilitando un gobierno que se “carga su herencia”.