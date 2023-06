ERC ofereix a Junts i la CUP pactar el “preu” de la investidura de Sánchez

El candidat d’ERC a les eleccions al Congrés, Gabriel Rufián, ha ofert a Junts i la CUP pactar un “preu” per a la hipotètica investidura de Pedro Sánchez. “Aquesta vegada ha de ser més alt i consensuat”, ha dit Rufián en una entrevista a RTVE. El diputat republicà considera que cal posar a Sánchez en un dilema en el qual hagi de triar entre Catalunya o un govern de PP i Vox. Rufián alerta que l’acord cuinat a Madrid entre el PP i el PSOE per aplanar el camí a Jaume Collboni és un “espòiler” del que pot passar després del 23-J.

ERC fa dies que avisa que, si no li surten els números per repetir la coalició d’aquesta passada legislatura, el PSOE no tindrà manies a buscar un pacte d’estat amb el PP. Els republicans creuen que la possibilitat que Vox pugui governar a Espanya quan tindrà la presidència de torn de la Unió Europea serà un al·licient perquè PP i PSOE recuperin el bipartidisme. A Brussel·les no es veuria amb bons ulls que Feijóo es passegi per Europa com a soci de l’extrema dreta. Per això, ERC aposta per relligar la unitat independentista i fer valer els seus vots per evitar que Sánchez miri a la dreta.

ERC ha estat molt sola al Congrés

Rufián ha lamentat que durant aquesta legislatura ERC s’ha trobat “massa sola” a Madrid i ha demanat a Junts i la CUP que “baixin al terreny de joc” per forçar la mà del PSOE. “ERC ha estat jugant durant quatre anys rebent entrades molt fortes i hi ha gent que ha vist el partit menjant pipes des de la tribuna. Demano que baixin al camp i juguin”, ha dit. El diputat republicà ha fet una crida als votants independentistes perquè el 23-J no es quedin a casa i vagin a votar, sigui a ERC o a qualsevol dels dos altres partits.

Pedro Sánchez escolta una intervenció d’Alberto Núñez Feijóo al Senat / Europa Press

L’alcaldia de Barcelona s’ha decidit a Madrid

El candidat d’ERC al Congrés està convençut que el pacte per investir Collboni es va decidir “des d’un despatx de Madrid”, ja que els vots del PP eren imprescindibles perquè el PSC pogués recuperar l’alcaldia de la capital catalana. “No és opinable. Qualsevol que tingui un mínim d’informació sap que va passar això. I és la segona vegada que passa”, ha retret.

A més, defensa que un acord aplaudit per Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayudo “no és bo” i ha denunciat un “cordó sanitari” cap a l’independentisme “principalment d’esquerres”, ja que, igual que va passar el 2019, s’ha “vetat” la presència d’Ernest Maragall al govern municipal. De tot plegat, el que més preocupa a Rufián és el “trencament de ponts” entre ERC i BComú i ha lamentat que Ara Colau hagi preferit acomiadar-se de l’alcaldia de Barcelona facilitant un govern que es “carrega la seva herència”.