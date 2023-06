PP i PSOE es disputen el mèrit d’arrabassar l’alcaldia de Barcelona a Trias

L’endemà del pacte cuinat a Madrid per donar l’alcaldia de Barcelona a Jaume Collboni, tant el PP com el PSOE han tret pit de la jugada i s’han erigit en els artífexs d’haver barrat el pas un cop més l’arribada de l’independentisme a l’Ajuntament de la capital catalana. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat un “gran èxit” que els socialistes hagin aconseguit l’alcaldia de Barcelona, encara que sigui a través d’un pacte de mals menors amb els populars i amb condicions programàtiques pel mig.

A Gènova, la sensació d’haver guanyat el partit és evident. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que els populars han estat “determinants” per evitar que “l’independentisme governi Barcelona”. En un acte a Madrid, Feijóo s’ha preguntat si el PSOE hauria fet el mateix en una situació inversa. “No m’importa perquè nosaltres hem complert el nostre deure, hem fet política d’Estat; som el partit de la garantia de la Constitució”.

En els dies previs a la investidura, el PSOE havia redoblat la pressió amb un missatge clar: no investir Collboni suposava deixar que Puigdemont governés a Barcelona. Malgrat els esforços de Trias per amagar la independència durant la campanya electoral, al final la imatge de tenir Junts a l’alcaldia de Barcelona –escortada per ERC, a qui havien fet un pacte de govern d’entesa– era massa perillosa per al relat d’ambdós partits, que quan l’estat trontolla ressusciten el bipartidisme sense problema.

Un pacte a Barcelona amb la vista posada al 23-J

Tots dos partits han jugat la partida de Barcelona amb la mirada posada a les eleccions estatals del 23-J. El PSOE necessitava una gran victòria municipal després de la desfeta del 28-M, on ha perdut pràcticament tot el poder territorial a mans del PP i Vox. Els populars, per la seva banda, no es podien permetre arribar a la campanya amb l’etiqueta d’haver facilitat un govern independentista a la capital catalana. I menys quan els comuns ja s’havien resignat a sacrificar Colau i anar directes a l’oposició per evitar un govern de la “Convergència del 3%”.

“La renúncia de Colau va deixar sense arguments el PP, que estava disposat a fer costat a un alcalde independentista abans que a un govern socialista”, ha assegurat Sánchez en una entrevista a El País. “Ara s’obre una etapa molt il·lusionant per a la convivència i la transformació de la ciutat”, diu. Feijóo li ha respost que no esperaven un agraïment oficial per haver facilitat la investidura de Collboni, però ha lamentat que des del PSOE “no donin les gràcies i a sobre insultin el PP”.