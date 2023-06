Mireia Vehí revela que la CUP contracta seguretat privada a Madrid

La diputada cupaire al Congrés i candidata per la força anticapitalista a les pròximes eleccions del 23 de juliol, Mireia Vehí, ha revelat avui que des de la CUP contracten seguretat privada perquè els diputats del partit es puguin moure amb tranquil·litat pels carrers de Madrid. Així ho ha explicat avui en una entrevista que ha ofert a televisió espanyola, i assegura que és un servei necessari que ha hagut d’implementar el partit per tal de “garantir la seva integritat física”.

Vehí confessa que seleccionen el personal detingudament perquè sigui “de la mateixa corda” política que la seva formació, i que ho fan així perquè no confien en la policia, ja que “no controles qui tens al costat”. De fet, la candidata cupaire ha volgut fer un pas més i ha assegurat que l’extrema dreta està molt estesa dins el poder de la capital espanyola: “Sembla una pel·lícula, però l’extrema dreta existeix i té poder tant a mitjans com a cossos policials”, etziba Vehí.

Mireia Vehí, diputada de la CUP | Europa Press

Tenint en compte que un dels grans debats aquests dies de cara als comicis espanyols del juliol és si abstenir-se o no, Vehí ha volgut posar cullerada i deixar clara la seva postura. La candidata assegura que no anar a votar no és una bona solució per fer front a la insatisfacció generalitzat cap a les forces independentistes: “Per molt enfadada i decebuda que la gent estigui sobre la situació de les esquerres i l’independentisme, millora la situació que la dreta, l’extrema dreta i el PSC tinguin cada vegada més institucions? Nosaltres pensem que no”, referma. Així doncs, des de la CUP animen a omplir les urnes el 23 de juliol.

Possible suport a un pacte de PSOE i Sumar

Un dels altres grans dilemes que estan sobre la taula és si PP i Vox entraran trepitjant fort a la Moncloa, o si Sumar i PSOE arribaran a una entesa. Referint-se a aquesta qüestió, Vehí no ha volgut posicionar-se en si donaria suport a un possible pacte de PSOE i Sumar per evitar que governin PP i Vox. El que sí que ha volgut remarcar és la seva gran demanda: un referèndum per Catalunya.