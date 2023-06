Junts acusa ERC de trencar un pacte per Ripoll a última hora

Junts per Ripoll assegura que existia un pacte tancat amb ERC, el PSC i la CUP per frenar l’alcaldia de Sílvia Orriols. Un pacte, però, que no va donar els seus fruits i ha convertit en la candidata de la ultradretana Aliança Catalana en la vigent alcaldessa de la capital del Ripollès. Però, si l’acord estava tancat, per què no s’ha acabat donant? La cap de llista de Junts per Ripoll, Manoli Vega, carrega amb força contra els republicans i els acusa de trencar l’acord a última hora.

De fet, explica que Junts havia renunciat a l’alcaldia i havia ofert els quatre anys a ERC, els socialistes s’hi sumaven i la CUP estava disposada a fer un pas al costat. Vega, però, retreu que la cap de llista dels republicans Chantal Pérez va trencar el pacte a l’últim moment “amb una trucada de 10 segons”. En aquest sentit, Vega s’ha mostrat molt menystinguda per com s’ha produït la gestió. En la seva primera atenció als mitjans després de la investidura de dissabte d’Orriols, la candidata juntaire ha explicat els entramats de les negociacions fallides.

Totes aquestes declaracions de Vega arriben després que aquest matí la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, hagi criticat l’actitud de Junts durant les negociacions per impedir un govern de l’extrema dreta independentista a Ripoll i els ha culpat del fracàs de l’acord. “Junts no ha estat a l’altura”, ha dit en declaracions després del Consell Executiu d’aquest dimarts.

La nova alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, després de ser investida / ACN

Segons afirma Vega, després que ERC renuncies a l’acord a quatre bandes amb els cupaires i els socialistes, des de Junts van seguir insistint durant els moments previs a la investidura per evitar que Orriols pugés al poder. En aquest sentit, Vega explica que va proposar a les altres forces que la votessin com a alcaldessa amb la condició que dilluns cediria la vara a ERC. Una proposta que, segons explica, no va tenir una bona rebuda entre cap de les altres forces.

“Ara el cordó sanitari l’han fet contra nosaltres”

“Ara el cordó sanitari l’han fet contra nosaltres”. Aquest és el lament de Vega un cop s’ha resolt l’alcaldia de Ripoll. La cap de llista de Junts també ha insistit que ara és important mirar endavant i no fer un “cordó sanitari” a l’extrema dreta, ja que considera que no és eficient: “Ja ho vam fer en el seu moment i no ha servit de res. Amb Aliança hi hem de parlar de tu a tu, com un partit, i hem de respectar les 1.400 persones que els van votar”, remarca.