El fracàs de la política regala l’alcaldia de Ripoll a l’extrema dreta

Sílvia Orriols, de la formació ultradretana Aliança Catalana, ha estat investida alcaldessa de Ripoll amb sis vots pèrò com a llista més votada. El desacord entre Junts per Catalunya, ERC, la CUP i el PSC ha permès que Orriols, amb sis regidors i com a llista més votada, hagi estat investida després d’un discurs obertament xenòfob. Un discurs que la resta de candidats han intentat esberlar, però que no han replicat amb la mateixa contundència.

Els socialistes han demanat el vot per la republicana Xantal Pérez, mentre que la juntaire Manoli Vega ha demanat el vot per a ella mateixa i, en cas de no ser elegida, ha anunciat que presentarà una moció de censura. Per la seva banda, el cupaire Daniel Vilaseca, ha ressaltat que calia “construir ponts” per treballar per a “tots els ciutadans”, per això ha reclamat un “front comú” polític i dels ciutadans. El cupaire ha demanat a Manoli Vega que no permetés que Orriols fos alcaldessa, però els esforços no han servit de res. Orriols ha promès que “governarà amb senderi”.

No hi ha hagut pacte d’última hora per barrar el pas a Orriols

L’arribada de Sílvia Orriols a l’alcaldia de Ripoll era una realitat que només un gir de guió d’última hora hauria pogut evitar. Aquest divendres al vespre, ERC, el PSC i la CUP van anunciar que trencaven les negociacions amb Junts per buscar una alternativa a l’extrema dreta. El principal escull de les converses era el veto de Junts per Ripoll a la presència de la CUP al govern municipal, segons han denunciat els tres partits.



“Bloquejar i vetar grups polítics democràtics no és el que cal prioritzar ara. El que més necessita la vila és un projecte fort i amb uns objectius comuns i un full de ruta clar per la defensa dels drets humans, la pau i la convivència a Ripoll“, han criticat. Per la seva banda, Junts ha mostrat la seva “estupefacció” per l’anunci, ja que suposadament havien arribat a un acord amb ERC per repartir-se el govern i els republicans es van desdir a l’últim moment.

La cap de llista de Junts, Manoli Vega, va assegurar després de les eleccions, en les quals el partit va perdre cinc regidors –els mateixos que ha guanyat l’extrema dreta–, que no es veia legitimada per encapçalar un govern alternatiu a Orriols. Després del pacte entre ERC, el PSC i la CUP, la direcció nacional de Junts va assegurar que se sumarien al cordó sanitari i llavors Junts per Ripoll va canviar de postura i va exigir govern la ciutat.