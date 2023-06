ERC, CUP i PSC trenquen les negociacions amb Junts a Ripoll

Ripoll podria tenir un govern d’extrema dreta. ERC, CUP i PSC han trencat aquest divendres les negociacions amb Junts per Ripoll, de tal forma que la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, tindria opcions per poder governar. Fonts de la negociació han indicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que el principal obstacle per assolir un acord ha estat el veto de Junts a la CUP com a soci de govern. “Bloquejar i vetar grups polítics democràtics no és el que cal prioritzar ara. El que més necessita la vila és un projecte fort i amb uns objectius comuns i un full de ruta clar per la defensa dels drets humans, la pau i la convivència a Ripoll“, han criticat les tres formacions polítiques en un comunicat conjunt.

“Mantenim la proposta que ja vam fer d’un govern estable entre ERC, PSC i Alternativa per Ripoll-CUP, format per 7 regidors que representen el 42% dels vots, com la fórmula més adient per a aquest nou mandat”, han explicat els tres grups al comunicat conjunt. Dilluns a la nit ERC, PSC i la Alternativa per Ripoll-CUP van anunciar que havien arribat a un acord per governar en tripartit en cas que Junts els donés suport, però el partit de Jordi Turull s’hi va negar.

ERC, CUP i PSC pacten un govern a Ripoll, però no tenen prou majoria / ACN

Junts assegura que havia arribat a un acord amb ERC, que se n’ha desdit

Un cop trencades les negociacions i publicat el comunicat conjunt, Junts per Ripoll ha emès un comunicat on assegura que va presentar aquesta setmana una proposta per governar a Ripoll conjuntament amb les forces centrals del municipi. Aquest matí, asseguren en el comunicat, els responsables locals de Junts i ERC han arribat a un acord per governar conjuntament i “garantir l’estabilitat de l’Ajuntament, la convivència i el progrés de la vila”.

A la tarda, expliquen, els responsables de Junts “han rebut una trucada per part d’ERC”, que els ha anunciat que “es desdeien de l’acord” i “optarien per fer un govern amb PSC i la CUP. “És un govern que no té prou majoria per governar, que pot bloquejar l’ajuntament i que pot fer que Aliança Catalana acabi tenint l’alcaldia de Ripoll”, adverteixen.

En aquest sentit, Junts ha expressat la seva “estupefacció” per la situació que ha creat ERC i ha alertat del “risc” per a Ripoll que hi hagi “manca d’entesa entre les forces del municipi”. Junts creu que encara hi ha temps de redreçar la situació i ha fet una “darrera crida a l’acord” per garantir un govern municipal “central, democràtic i favorable a la convivència”.