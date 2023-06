Junts per Ripoll rebutja el pacte de les esquerres i vol liderar-ne un de nou

Junts per Ripoll s’ha desmarcat del pacte a tres d’ERC, el PSC i la CUP per evitar un govern de l’extrema dreta independentista d’Aliança Catalana i s’ofereixen a liderar un nou acord que els doni l’alcaldia de la ciutat. Junts, que va perdre cinc regidors el 28-M –els mateixos que ha guanyat l’extrema dreta–, ha lamentat que els tres partits els hagin “exclòs” del pacte tot i ser la segona força més votada a la ciutat. En un comunicat, el partit els acusa d’haver “trencat unilateralment” les negociacions i de “tirar pel dret” per formar un govern alternatiu que, amb tot, necessita els vots de Junts per tirar endavant.

La cap de llista de Junts per Ripoll, Manoli Vega, va assegurar l’endemà de les eleccions que no se sentia legitimada per liderar un govern alternatiu perquè havien rebut un “vot de càstig”. Ara, a quatre dies del ple per constituir l’Ajuntament, el partit ha canviat d’opinió i aposta per encapçalar les converses amb les “forces polítiques centrals” i arribar a un “gran pacte per Ripoll”. ERC, el PSC i la CUP va anunciar dimarts que havien arribat a un acord per fer un govern progressista a la ciutat i demanaven a Junts que els donés suport des de fora.

Els candidats del PSC, Junts, Alternativa per Ripoll-CUP i ERC a Ripoll / ACN

Negociacions enverinades amb ingerències de Barcelona

Les negociacions per formar un govern alternatiu a l’extrema dreta a Ripoll han agafat volada després que la presidenta de Junts, Laura Borràs, fes un polèmic tuit on assegurava estar en contra dels cordons sanitaris, inclosos els que han de barrar el pas a l’extrema dreta. L’executiva nacional del partit la va desautoritzar i va assegurar que Junts estaria al pacte per evitar el govern d’Aliança Catalana a Ripoll, però va deixar en mans de la secció local de la formació la concreció del pacte. L’anunci de la direcció del partit va contrariar Junts per Ripoll, que va exigir més autonomia.

De fet, el dilluns estava prevista una reunió de les quatre forces, però Junts va cancel·lar a última hora la seva assistència, una maniobra que va deixar “descol·locats” ERC, el PSC i la CUP, que van optar per fer públic el seu acord sense esperar al posicionament de Junts per Ripoll. Ara, el partit de Manoli Vega recorda que són “imprescindibles” per formar un govern alternatiu i reclamen un paper protagonista. “No es pot pretendre fer un acord viable de futur a Ripoll sense comptar amb la segona força més votada”, lamenten. “Les forces que han forjat aquest pacte han menystingut a Junts per Ripoll, demanant una adhesió gratuïta sense negociar amb nosaltres”.