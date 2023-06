Vilagrà culpa Junts del fracàs de Ripoll: “No ha estat a l’altura”

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha criticat l’actitud de Junts durant les negociacions per impedir un govern de l’extrema dreta independentista a Ripoll i els ha culpat del fracàs de l’acord. “Junts no ha estat a l’altura”, ha dit en declaracions després del Consell Executiu d’aquest dimarts. “Ni a la direcció ni l’àmbit local”. Vilagrà ha assegurat que l’arribada de l’extrema dreta a l’Ajuntament de Ripoll, encara que “s’emboliqui amb l’estelada”, és una “mala notícia”.

La dirigent republicana ha lamentat que Junts vetés la presència de la CUP a l’acord de govern i els ha retret els “plantejaments tebis” contra Aliança Catalana. Vilagrà ha recordat que ERC, el PSC i la CUP, partits “molt diferents”, havien arribat a un acord per governar la ciutat que va fracassar pel comportament “erràtic” de Junts. Amb tot, la consellera ha recordat que la situació encara es pot “revertir” i espera que “tothom” hagi après la lliçó.

Concentració contra el feixisme a Ripoll abans del ple d’investidura / Quicos Sallés

Negociacions complexes amb la interferència de Barcelona

Les negociacions per fer un govern alternatiu a Ripoll ha sigut molt complexes i no han estat exemptes de polèmiques, algunes originades a Barcelona, que ha dinamitat el pacte que s’estava treballant a la ciutat. La presidenta de Junts, Laura Borràs, va ser la primera a encendre les alarmes de la resta de partits quan dir que era contrària a fer un cordó sanitari a Sílvia Orriols. La direcció de Junts va haver de sortir al pas de les declaracions de Borràs i la va desautoritzar assegurant que el partit formaria part del pacte. Llavors va ser la secció local del partit qui va aixecar la veu i va criticar les ingerències des de Barcelona.

En paral·lel, ERC, PSC, la CUP i Junts havien obert un procés de negociació a Ripoll. La mateixa setmana de la investidura hi havia una reunió clau per tancar un pacte, però Junts per Ripoll se’n va desmarcar a última hora i els altres tres partits van decidir arribar igualment a un acord. La decisió del tripartit d’esquerres va enfurismar els juntaires, que va contractar amb l’oferta d’un nou pacte només amb ERC i PSC que donava l’alcaldia a la seva candidata, Manoli Vega, i deixava fora la CUP.

Segons Junts per Ripoll, tant republicans com socialistes s’havien mostrat favorables al nou acord, però a última hora se’n van desdir i van tornar al pacte original amb la CUP. Sigui com sigui, el fracàs de les negociacions va portar Sílvia Orriols, Aliança Catalana i l’extrema dreta independentista al govern de Ripoll.