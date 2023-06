Junts critica els seus regidors a Ripoll per “no impedir” el govern d’extrema dreta

La direcció de Junts per Catalunya s’ha desmarcat de la decisió dels seus regidors a Ripol de “no impedir” l’arribada de l’extrema dreta a l’alcaldia de la ciutat. Reunida d’urgència aquest matí, l’executiva del partit ha assegurat en un comunicat que “no comparteix” la postura de Junts per Ripoll, que al ple d’investidura ha preferit votar la seva candidata, Manoli Vega, en lloc de donar suport a la republicana Chantal Pérez, que comptava amb els vots del PSC i la CUP.

El partit de Jordi Turull i Laura Borràs també ha repartit culpes a la resta de partits i han carregat contra el “partidisme” i el “sectarisme” d’ERC i el PSC per negar-se a fer un pacte amb Junts. “El partidisme s’ha imposat per damunt de la necessària unitat contra el feixisme”, han dit en un comunicat. “Els interessos de partit, el sectarisme i la miopia política han impedit un govern central, estable i fort”.

Sílvia Orriols, en el moment de recollir el bastó d’alcaldessa/Quico Sallés

Un fracàs anunciat i vetos creuats

La clau del fracàs de les negociacions han estat els vetos. Junts per Ripoll, que després de les eleccions va assegurar que no se sentia legitimat per encapçalar cap pacte de govern, s’ha negat a bastir un pacte que comptés amb la CUP, mentre que els tres partits d’esquerres havien arribat a un acord per fer alcaldessa la cap de llista d’ERC i esperaven que els juntaires els donessin suport des de fora perquè la ciutat havia votat “canvi”.

Amb aquest panorama, les converses han estat encallades des de fa dies. Junts assegura que tenia un pacte amb ERC i el PSC per encapçalar un “govern central” i els ha acusat de desdir-se’n. “Aquesta proposta va ser acordada ahir al matí i trencada la mateixa tarda, per raons que no coneixem i que han conduit als fets que s’han produït avui”, han criticat.