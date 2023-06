Protesta a Ripoll per reclamar un pacte ‘in extremis’ que barri el pas a Orriols

Unes 200 persones s’han concentrat a l’Ajuntament de Ripoll una hora abans del ple de constitució del nou consistori. Una concentració de protesta davant la possibilitat que Sílvia Orriols, la candidata del grup d’extrema dreta i xenòfob Aliança Catalana, tingui la possibilitat d’assolir l’alcaldia després que hagi resultat un fiasco la possibilitat d’un cordó sanitari amb la resta de grups de l’oposició: JxCat, PSC, ERC i Cup.

Amb el lema “contra el racisme i la intolerància, tot són ripolleses”, els manifestants criden consignes antifeixistes i en defensa de la igualtat. Entre els assistents hi ha l’històric activista Pep Musté i el diputat de la CUP i portaveu d’interior, Xavier Pellicer. Entre les pancartes dels concentrats destaca el clàssic “Ripoll serà la tomba del feixisme“ i altres consignes com que “cap persona és il·legal”. Una de les pancartes més il·lustratives mostra dues ovelles –una de negre i una de blanca– que xoquen les seves potes.

De tota manera, i malgrat que a la manifestació també s’hi han acostat alguns simpatitzants d’Aliança Catalana, la formació que ha generat un autèntic desori a la capital del Ripollès, la protesta transcorre amb normalitat. Entre els assistents, diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra de les unitats d’antiavalots i d’ordre públic, que de moment no han hagut d’intervenir.

Incògnita fins a l’últim moment a Ripoll

ERC, el PSC i la CUP van anunciar divendres a última hora que havien trencat les negociacions amb Junts per Ripoll per arribar a un acord que permetés formar un govern alternatiu a Orriols. Segons les tres formacions, el principal escull ha estat el veto de Junts a la presència de la CUP al govern municipal, una línia vermella que ni republicans ni socialistes estaven disposats a acceptar. “Bloquejar i vetar grups polítics democràtics no és el que cal prioritzar ara”.

Per la seva banda, Junts va mostrar la seva “estupefacció” per la decisió, en especial per part d’ERC, amb qui suposadament havien arribat a un acord per fer un govern conjunt. El partit ha anunciat que no farà públic el seu posicionament abans de la celebració del ple i mantindrà la incògnita fins a l’últim moment sobre si donarà suport al pacte tripartit d’esquerres.