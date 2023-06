Setze ferits en una aparatosa explosió a París

Almenys 16 persones han resultat ferides per una aparatosa explosió al cinquè districte de París, prop del Panteó. Segons detalla la policia francesa al diari ‘Le Figaro’ i recull Europa Press, set dels ferits es troben en estat “d’emergència absoluta” i ja s’estan tractant pels serveis mèdics. Les altres nou persones han patit algunes ferides, però el nivell de risc és més moderat en comparació amb les altres sis. A hores d’ara, però, les autoritats no han informat de cap víctima mortal.

Actualment, la zona es troba acordonada per un fort dispositiu de seguretat que no permet que cap ciutadà o turista que es troba als carrers de la ciutat es pugui acostar a la zona. De fet, impactats per l’emergència de la forta explosió, el ministre d’interior francès, Gérald Darmanin, ha recomanat a tots els ciutadans que no s’acostin a treure el nas per la zona afectada per tal d’evitar una possible nova desgràcia. L’Ajuntament de la capital francesa ja ha activat la cèl·lula de crisi per tal de fer front a les al succés que ha sacsejat la ciutat aquesta tarda i l’alcaldessa, Anne Hidalgo, s’ha desplaçat fins al lloc dels fets.

Estas son algunas de las imágenes del centro de París tras la explosión de gas que ha dañado varios edificios. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que eviten esta zona, donde se ha activado un amplio dispositivo de efectivos de emergencia https://t.co/ZcoPrg26bf pic.twitter.com/2aOtOsWahp — Europa Press (@europapress) June 21, 2023

Segons ha detallat un testimoni a la cadena de televisió francesa BFM TV i ha recollit Europa Press, la façana d’un dels edificis afectats per l’explosió s’ha ensorrat per complet. Les autoritats treballen per recuperar el control de la situació i apagar les flames que s’han generat com a conseqüència.

Allau de suport a les xarxes

Arran de l’explosió d’aquesta tarda, les xarxes s’han omplert de mostres de suport a les víctimes de l’incident. Una d’elles ha estat la presidenta de la regió l’Illa de França, Valérie Pécresse, ha estat una de les primeres autoritats a fer una publicació a través del seu compte de Twitter per lamentar els fets, donar “ple suport” a les víctimes i agrair les tasques dels serveis de seguretat que treballen per recuperar les possibles víctimes que hagin quedat atrapades per l’explosió.