La Moncloa aprofita la proposta de referèndum dels comuns per tornar a desestimar-lo

Aquest dijous a la tarda, la cap de llista dels comuns a Barcelona va deixar clar durant la presentació de la seva candidatura per les eleccions del 23 de juliol que un referèndum per decidir el futur de Catalunya seria un dels punts del seu programa electoral. Avui, però, Sumar, que fa de paraigua de la candidatura, ha desautoritzat de ple els comuns i ha dit que dins el seu programa electoral no apareixerà cap defensa d’un referèndum d’autodeterminació. En aquest sentit, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha volgut afegir-hi cullerada i també ha aprofitat per desestimar un possible referèndum a Catalunya de cara al 23-J: “No estem disposats a tornar al passat”, afirma Sánchez amb contundència.

La ministra espanyola ha volgut recordar aquest divendres al matí “l’experiència de la confrontació” que es va viure en el seu moment i considera que el millor és “mirar al futur” sense pensar en el que ja ha passat. De fet, Sánchez considera que no és positiu per Catalunya “tornar el 2015 o 2017 i els moments en els quals s’estava discutint aquesta qüestió”, i encoratja als catalans a “fer balanç” de quina era la situació aquells anys i quina és la situació actual. En aquest sentit, Sánchez valora que la situació actual és més positiva per al conjunt dels catalans.

La ministra de Transports també ha volgut recalcar aquest matí durant una visita a Sant Feliu de Llobregat que des de la Moncloa no estan tancats a dialogar amb Catalunya per parlar sobre el seu futur. Sánchez, però, col·loca el llindar en un punt ferm: la Constitució espanyola. Assegura que estan disposats a “parlar i negociar, però sempre dins el marc de la Constitució”, és a dir, que la solució que es plantegi no pot ser en cap moment “acordar un referèndum d’autodeterminació”.

La vicepresidenta segona del govern espanyol i candidata de Sumar, Yolanda Díaz | ACN (Ministeri de Treball)

Yolanda Díaz carrega contra els comuns

En tant que ahir la número 1 per Barcelona dels comuns, Aina Vidal, va assegurar la defensa d’un referèndum per Catalunya com a un dels eixos del seu programa electoral, Yolanda Díaz ha ressaltat que l’únic programa vàlid és el de Sumar i que, en aquest programa, no s’inclou en cap moment un referèndum d’autodeterminació per Catalunya. Això no vol dir, però, Sumar no estigui obert a parlar sobre Catalunya. Fonts de la plataforma que lidera Yolanda Díaz han explicat a Europa Press que només estan disposats a parlar d’una consulta que serveixi per ratificar els acords que sorgeixin de la taula de diàleg entre Catalunya i Espanya.

Per tal de rebaixar el to de les discrepàncies entre En Comú Podem i la direcció de la plataforma, han volgut posar el focus en la naturalitat de les declaracions de Vidal ahir a la tarda, ja que “defensen el que sempre han defensat per Catalunya”. Tot i això, però, Sumar es manté ferm i només acceptaran treballar al voltant d’una consulta, no un referèndum.