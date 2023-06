Àpunt i IB3 veten un anunci en defensa del català en ple auge de l’extrema dreta

La Generalitat de Catalunya ha denunciat que Àpunt i IB3, les cadenes públiques del País Valencià i les Illes Balears, han vetat un anunci per defensar el català. Segons han explicat fonts del Govern a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), les dues televisions han rebutjat difondre la campanya protagonitzada per la Queta i pensada especialment per la revetlla de Sant Joan per “temor” a les represàlies que puguin prendre PP i Vox, que han pactat als dos territoris per repartir-se el govern i el Parlament. L’executiu de Pere Aragonès veu “por en les dues televisions a emetre un anunci que defensa el català” per l’ascens de l’extrema dreta.

Imatge del nou spot de la Generalitat per defensar el català / Generalitat

El Govern ha posat en marxa una versió actualitzada de la campanya que protagonitza la Queta per defensar el català. L’anunci alerta del perill que corre el català si queda en mans de partits i dirigents que el veuen com un problema i s’acaba amb la coneguda cita d’Ovidi Montllor, que diu que “hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s’escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s’escriga o es pense. 24 de juny defensem la nostra llengua”.

Imatge del nou spot de la Generalitat per defensar el català / Generalitat

Àpunt es nega a emetre l’anunci per motius electorals

Fonts del Govern han relatat que van oferir la campanya a TV3, Àpunt i IB3, però que només la televisió pública catalana l’ha emès. La cadena balear ni tan sols ha volgut respondre a l’oferiment de la Generalitat. En el cas d’Àpunt, hi va haver un primer contacte, però la televisió valenciana va respondre que no tenien espai per emetre l’anunci aquests dies. El Govern va insistir per intentar que almenys l’emetés el dia de Sant Joan i, en un segon correu, Àpunt va confessar el veritable motiu del rebuig. Consideren que és “publicitat política i que no es pot emetre en precampanya electoral”.

Aragonès i Erra reclamen protegir el català del PP i Vox

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat un front comú per “enfortir la llengua i la cultura catalana” davant l’ascens del nacionalisme espanyol i l’extrema dreta als Països Catalans. “Les primeres decisions dels nous governs mostren un clar missatge d’hostilitat cap a la cultura i la llengua que compartim”, ha dit en l’acte institucional per la Diada de Sant Joan. Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Anna Erra, també ha advertit que la llengua catalana està amenaçada i ha allargat la mà al País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya del Nord per “salvaguardar els drets lingüístics”.