Nacho Palau busca feina desesperadament: “Necessita treballar”

Nacho Palau s’ha convertit en un personatge del cor destacat. L’ex de Miguel Bosé no va parlar amb la premsa durant els més de vint anys que van estar junts, però va trencar aquest hermetisme arran de la separació. Ara no es talla a l’hora de criticar-lo públicament, de lamentar haver perdut el judici pels fills o de treure a la llum informació privada sobre la seva vida. Ha patit càncer de pulmó recentment, poc després que diagnostiquessin la mare amb la mateixa malaltia. Tots dos l’havien superat i, pocs dies després, els metges van trobar que se li ha reproduït a la seva progenitora. Tot són males notícies per a l’escultor valencià últimament, una mala ratxa que també es trasllada a l’àmbit professional.

S’havia dedicat a l’escultura durant molt de temps, encara que ell mateix ha reconegut haver treballat de moltes més coses. Se sap, per exemple, que va guanyar-se la vida en una fàbrica d’embotits. Ha encadenat unes quantes feines temporals i, ara mateix, no té cap contracte: “Es troba en una cerca activa perquè necessita treballar”. Va deixar tot el que estava fent al taller per participar a Supervivientes, una experiència que li va comportar uns diners extres que se li estarien acabant. Poc després de tornar van saber que tenia càncer i va haver d’agafar la baixa, així que ara mateix té tot en pausa.

Està vivint a casa de la mare amb els seus dos fills, una finca que ha de mantenir ell: “La meva mare té una hipoteca gran que continuo pagant jo i és un calvari”, assegura a Lecturas. Necessita ingressos per poder fer front a totes les despeses que té entre mans i El Español ha pogut saber que té algunes ofertes sobre la taula: “Nacho està escoltant propostes i no destacar tornar al món televisiu, a Mediaset. Només queda que algun projecte acabi d’encaixar i que s’arribi a l’acord necessari”.

Nacho Palau busca feina després del càncer | Europa Press

Nacho Palau explica quines seqüeles van quedar-li per culpa del càncer

També ha parlat de les seqüeles físiques que ha tingut per culpa del càncer. Ara es troba millor, però reconeix que la quimioteràpia va fer que perdés moltíssim pes: “Quan estàs malalt, el teu cos es queda com un sac d’ossos. No tenia energia, no podia pujar les escales i em faltava l’aire. En veure’t tan desvalgut i vulnerable, et tornes totalment dependent. És molt dur i tot em va afectar moltíssim”.

A la revista assegura que va perdre la veu, la que li ha tornat fa poc: “Només han passat un parell de mesos des que puc tornar a parlar. Estic amb només una corda vocal i em van dir que podia ser que em quedés sense veu per sempre, no podia parlar ni plorar”.