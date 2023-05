Nacho Palau està molt decebut amb la decisió que ha pres el Tribunal Suprem sobre la paternitat dels seus fills. Miguel Bosé ha guanyat la batalla judicial i ha convençut el jutge que els quatre fills que van tenir a través de la gestació subrogada quan eren parella no són germans. No hi ha lligam de sang entre els quatre perquè dos tenen l’ADN del cantant i, els altres dos, de l’escultor. La justícia considera que haver-se criat a la mateixa casa i tenir una vinculació socioafectiva no és un motiu prou potent per considerar-los germans legals. A més a més, en la sentència es deixa clar que haurien d’haver adoptat els fills de l’altre abans si realment volien que tots quatre fossin considerats fills seus.

En el seu perfil d’Instagram, el valencià ha carregat contra el Tribunal i lamenta que no s’hagi arribat al dictamen que ell esperava. Ell confiava que la justícia forcés Miguel Bosé a reconsiderar la seva postura i que li impedissin separar els quatre nens com està fent fins ara.

Nacho Palau, indignat i trist per la decisió del jutge

“Vull compartir amb vosaltres aquest moment difícil, crec que he de fer-ho. Finalment, no s’ha reconegut els meus fills pel que són des del moment que van néixer. Els han dit que no és veritat allò que viuen i senten, els han dit que no són germans. I això és terrible. També els han dit, en contra del que ells saben perfectament, que no tenen dos pares. Tot això després de cinc llargs anys molt complicats per a tots. Res, aquí us deixo la notícia i bé… la veritat és que no sé, tenia molta esperança i molta fe en què això es resolgués millor i crec que per als temps que vivim, s’ha d’intentar fer passos a favor. La societat avança i les lleis han d’avançar i han de posar-se al dia. Us envio un petó fort i gràcies per tot”, ha dit en un vídeo molt emotiu.

Nacho Palau, trist per la decisió del jutge | Instagram

Desgraciadament per a Nacho Palau, ara haurà de confiar que Miguel Bosé li permeti veure els dos nens que ell considera que també són fills seus.